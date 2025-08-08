Így alakul a Balaton vízszintje

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője, Siklós Gabriella az InfoRádióban arról beszélt, hogy a vízutánpótlás kiszámíthatatlanná és hektikussá vált, miközben nagy szükség lenne az áztató, tartós esőkre, amelyekből az elmúlt időszakban kevés esett Magyarországon. A Balaton vízszintje jelenleg 84 centiméter, ami az elmúlt évekhez képest kedvező, és a Velencei-tó is emelkedő vízszinttel büszkélkedhet, 88 centiméteren állva; ezek a számok bizakodásra adnak okot a vízgazdálkodás szempontjából. A Duna Szobig árad, de lejjebb apadás tapasztalható, míg a Tisza felső szakaszán inkább stagnálás várható, vízszint-emelkedés nélkül – írja az infostart.hu.

A Balaton vízszintje jelenleg még kedvező

Fotó: Unsplash / infostart.hu

A Balaton vízszintje az elmúlt években alacsonyabb volt

Siklós Gabriella elmondta, hogy az elmúlt ősz tapasztalatai alapján már nem léteznek azok a klasszikus, úgynevezett felgyülemlési időszakok, amikor bőséges és egyenletes csapadék hullik. A helyzet egyre kiszámíthatatlanabbá, hektikusabbá és szélsőségesebbé vált, bár az éves csapadékmennyiség nagyjából változatlan maradt, csak sokkal intenzívebb és rövidebb idő alatt érkezik.

Kevés az áztató, tartós eső, amelyre viszont elengedhetetlenül szüksége lenne a folyóknak, tavaknak, vízgyűjtő területeknek, valamint a földeknek és a talajvíznek egyaránt. A Balaton vízállása jelenleg 84 centiméter, ami nem számít rendkívülinek; az elmúlt években augusztus elején többször is alacsonyabb volt ennél a szintnél. Siklós Gabriella szerint szerencsés napok azok, amikor a Balaton vízállása stagnál, mert a nyári melegben akár napi 1 centimétert is párologhat a víz. Az elmúlt napok hűvösebb időjárása miatt azonban ez most nem fordult elő.

A Dunán az elmúlt héten egy kisebb árhullám vonult le, Nagybajcsnál az árvízvédelmi készültség első fokát is elérték, bár más szakaszokon, például a fővárosnál, ennél kisebb volt az emelkedés. Jelenleg a Duna Szobig árad, lejjebb pedig apad.