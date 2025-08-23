Mi történik a Balatonnál? Árvaszúnyogok után óriáspókok és madarak (+ videó)

Már a falat kaparják a Balaton-parton élők, hiszen a rovarinvázió miatt alig tudnak nyugodtan végigsétálni a parton. A Balaton környékén idén nyáron az árvaszúnyogok ismét durván ellepték a partot, de a bosszankodás hamarosan véget ér: a természet már csendben dolgozik a színfalak mögött, és szó szerint felzabálja a kellemetlen lényeket – írja a ripost.hu.

A Balaton környékén az árvaszúnyogok idén nyáron mindenkit zavarnak

Fotó: Shutterstock/ripost.hu

A Balaton partját ellepték a szúnyogok

Éjszaka, ajtón, ablakon, teraszon – a Balaton-part minden szegletét ellepték az árvaszúnyogok. Egyesek szerint annyira elszaporodtak, hogy szinte lapátolni lehetne a földről az elhullott példányokat. A balatoni lakosok és vállalkozók is panaszkodnak, hiszen a szúnyogok kiirthatatlannak tűnnek.

Szakértők szerint azonban hamarosan véget ér ez a bosszús időszak. Idén nyáron új korszak kezdődött az árvaszúnyograjzásban: eddig főként a Siófoki-medence déli partját érintette a jelenség, most azonban szinte az egész „magyar tenger” területére betört a természetes invázió. Sok helybéli már az őrület határán van, és árvaszúnyog-invázióról beszél.

