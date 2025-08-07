2 órája
A Balatonnál is megkezdődött a biológiai szúnyoggyérítés
A Balaton környékén megjelent csípőszúnyogok ellen biológiai szúnyoggyérítés indul a természetes baktériumos módszerrel.
A Balaton térségében esők után kialakult kisebb tenyészőhelyeken földi úton juttatják ki a csípőszúnyog-lárvák elleni biológiai készítményt, amely természetes baktérium által termelt fehérjét tartalmaz. Ez a készítmény kizárólag a csípőszúnyog-lárvákat pusztítja el, miközben ártalmatlan más élőlényekre – írja az országos katasztrófavédelem az oldalán.
Balatoni szúnyogirtás
A biológiai szúnyoggyérítés a szúnyogok elleni védekezés egyik környezetbarát módja, amely célzottan a lárvákat célozza meg – így hatékonyan csökkenti a csípőszúnyog-populációt. Ezt összesen 32,5 millió négyzetméternyi vízfelületre terjed ki a Balaton környékén és más érintett térségekben.
A csípőszúnyog fajok már kis mennyiségű eső vagy locsolás után is képesek megjelenni, így a ház körüli védekezés jelentősége kiemelt. Erről részletes tájékoztatást nyújt a katasztrófavédelem honlapja.
A legfrissebb heti szúnyoggyérítési program térképes ábrázolása szintén elérhető online, segítve a lakosság tájékozódását.
