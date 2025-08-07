A Balatonnál is megkezdődött a biológiai szúnyoggyérítés

A Balaton térségében esők után kialakult kisebb tenyészőhelyeken földi úton juttatják ki a csípőszúnyog-lárvák elleni biológiai készítményt, amely természetes baktérium által termelt fehérjét tartalmaz. Ez a készítmény kizárólag a csípőszúnyog-lárvákat pusztítja el, miközben ártalmatlan más élőlényekre – írja az országos katasztrófavédelem az oldalán.

Biológiai szúnyoggyérítés a Balaton térségében természetes baktériumos készítménnyel

Balatoni szúnyogirtás

A biológiai szúnyoggyérítés a szúnyogok elleni védekezés egyik környezetbarát módja, amely célzottan a lárvákat célozza meg – így hatékonyan csökkenti a csípőszúnyog-populációt. Ezt összesen 32,5 millió négyzetméternyi vízfelületre terjed ki a Balaton környékén és más érintett térségekben.

A csípőszúnyog fajok már kis mennyiségű eső vagy locsolás után is képesek megjelenni, így a ház körüli védekezés jelentősége kiemelt. Erről részletes tájékoztatást nyújt a katasztrófavédelem honlapja.

A legfrissebb heti szúnyoggyérítési program térképes ábrázolása szintén elérhető online, segítve a lakosság tájékozódását.