augusztus 7., csütörtök

Ibolya névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Csípőszúnyogok inváziója

1 órája

A Balatonnál is megkezdődött a biológiai szúnyoggyérítés

Címkék#baktériumos#Balaton#lárva#szúnyog#katasztrófavédelem

A Balaton környékén megjelent csípőszúnyogok ellen biológiai szúnyoggyérítés indul a természetes baktériumos módszerrel.

Balogh Rebeka

A Balaton térségében esők után kialakult kisebb tenyészőhelyeken földi úton juttatják ki a csípőszúnyog-lárvák elleni biológiai készítményt, amely természetes baktérium által termelt fehérjét tartalmaz. Ez a készítmény kizárólag a csípőszúnyog-lárvákat pusztítja el, miközben ártalmatlan más élőlényekre – írja az országos katasztrófavédelem az oldalán.

Biológiai szúnyoggyérítés a Balaton térségében természetes baktériumos készítménnyel Forrás: pexels.hu
Biológiai szúnyoggyérítés a Balaton térségében természetes baktériumos készítménnyel
Forrás: pexels.hu

Balatoni szúnyogirtás

A biológiai szúnyoggyérítés a szúnyogok elleni védekezés egyik környezetbarát módja, amely célzottan a lárvákat célozza meg – így hatékonyan csökkenti a csípőszúnyog-populációt. Ezt összesen 32,5 millió négyzetméternyi vízfelületre terjed ki a Balaton környékén és más érintett térségekben.

A csípőszúnyog fajok már kis mennyiségű eső vagy locsolás után is képesek megjelenni, így a ház körüli védekezés jelentősége kiemelt. Erről részletes tájékoztatást nyújt a katasztrófavédelem honlapja.

A legfrissebb heti szúnyoggyérítési program térképes ábrázolása szintén elérhető online, segítve a lakosság tájékozódását.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu