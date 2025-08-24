augusztus 24., vasárnap

Több baleset történt – Torlódások, forgalomelterelések az autópályákon (+videó)

#Balatonvilágos#Aszód#baleset autópálya

Augusztus 24-én, vasárnap jelentős forgalmi torlódások nehezítik a közlekedést a hazai autópályákon. Több baleset is akadályozza a haladást az M1-es, M3-as és M7-es egyes szakaszain.

Veol.hu

Ma több baleset is nehezíti a közlekedést a hazai autópályákon. Baleset miatt az Útinform jelentése szerint az M1-es, M3-as és M7-es autópálya egyaránt érintett, a torlódások és útlezárások miatt a járművezetőknek hosszabb menetidőre kell számítaniuk.

Vasárnap az M1-es, M3-as és M7-es autópályán több baleset is nehezíti a közlekedést. Fotó: Huszár Márk
Vasárnap az M1-es, M3-as és M7-es autópályán több baleset is nehezíti a közlekedést
Fotó: Huszár Márk

Több baleset lassítja az autópálya forgalmát

Korábban baleset történt az M7-es autópályán Balatonvilágos térségében. A Budapest felé vezető oldalon a MotoGP-versenyre tartó forgalom is jelentősen lassítja a közlekedést, a torlódás hossza jelenleg 17–18 kilométer. Azoknak, akik tehetik, érdemes másik útvonalat választaniuk.

Az M3-as autópályán a Vásárosnamény felé vezető oldalon, Kerekharaszt térségében, a 48-as kilométernél baleset történt, ezért az érintett oldalt teljes szélességében lezárták. A forgalmat a 39-es jelű, Bag–Aszód–Tura csomópontnál terelik le.

Az M1-es autópályán Hegyeshalom felé, Bicske térségében egy személyautó árokba hajtott a 39-es km-nél, a forgalom csak egy sávon halad, a kocsisor meghaladta a 13 kilométert. Távolabb, Győr közelében két személyautó ütközött össze a 123-as km-nél, a torlódás jelenleg mintegy 3 km. 

Az M7-es autópályán nagyon erős a forgalom mindkét irányban. Letenye felé a 90-es km-nél, a Veszprém–Balatonfüred csomópontnál, illetve Budapest felé a 90-es km-nél, Balatonvilágos, Enying, Balatonakarattya közelében jelentősek a torlódások. Az autópálya melletti motoros versenypályán egész napos versenyt tartanak, ezért a közeli 71-es és 710-es főúton, valamint a Lepsény–Pétfürdő és a Polgárdi–Balatonakarattya közötti mellékutakon is erős járműmozgásra kell számítani.

A közlekedőknek érdemes türelmesen és óvatosan vezetniük, valamint lehetőség szerint alternatív útvonalat választani a torlódások elkerülése érdekében. Az Útinform folyamatosan figyelemmel kíséri a helyzetet, a balesetekkel érintett szakaszokról pedig friss információkat szolgáltat az autósok számára.

 

