Baleset az eplényi bringapályán – Mutatjuk a mentést (fotók + videó)

Szombat délután baleset történt az Eplény mellett található bringapályán, ahol egy kerékpározó férfi súlyos sérüléseket szenvedett. A baleset meredek és nehezen megközelíthető terepen következett be, ezért a zirci önkormányzati tűzoltók, a mentőszolgálat munkatársai és a helyi sípálya mentőegysége összehangoltan indultak a bajbajutott segítségére, hogy minél gyorsabban és biztonságosan juttassák el a sérültet a megfelelő egészségügyi ellátáshoz.

A kerékpáros-baleset miatt a mentők és tűzoltók azonnal a helyszínre siettek

Fotó: Zirci Önkormányzati Tűzoltóság

Baleset történt az eplényi pályán

A kerékpáros elsődleges ellátását követően a szakemberek egy speciális hordágyra, úgynevezett boardra helyezték, amely biztosította a sérült stabil rögzítését a további szállítás során. Mivel a baleset meredek, gépjárművel nem járható terepen történt, a tűzoltók és a mentők kézi erővel, összehangoltan vitték le a férfit a hegyoldalon. A hegy lábánál már egy terepjáró várta a sérültet, amely a mentőautóhoz szállította, hogy minél előbb kórházba kerülhessen, biztosítva a szükséges kezelést.

A Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatása szerint a gyors és összehangolt együttműködésnek köszönhetően a mentés zökkenőmentesen zajlott. Az egységek összehangolt fellépése lehetővé tette, hogy a bajbajutott rövid időn belül biztonságban legyen, és megkapja a szükséges orvosi segítséget.

Az eplényi bringapálya népszerű a sportkedvelők körében, ugyanakkor a meredek terep fokozott figyelmet igényel. A mostani eset is emlékeztet arra, mennyire fontos a védőfelszerelések használata, a megfelelő felkészülés és az óvatosság a kerékpáros kalandok során.