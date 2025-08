Bambi üdítő: friss íz, zavaros múlt

A Bambi sorsa itt akár véget is érhetett volna, de az ital az emberek kedvencévé vált. 1949-ben az üzemet államosították, a receptúra és a gépsor pedig az állam kezébe került. Ettől kezdve az ital országszerte terjedni kezdett. A termelést egy új üvegtöltési eljárás is megkönnyítette – korábban még kézzel, tölcséren át töltötték a palackokat.

A Bambi üdítőital az emberek kedvencévé vált

Fotó: Fortepan/Bauer Sándor

1953-ra a Bambi éves fogyasztása elérte a hétmillió darabot. Ekkorra azonban világossá vált, hogy a korábbi, parafával bélelt koronazáras kupak túl drága egy ilyen olcsó italhoz: míg a Bambi csak 1 forint 10 fillérbe került, addig egyetlen kupak ára 30 fillér volt. Végül áttértek a jóval költséghatékonyabb csatos üvegre, és ezzel a Bambi elnyerte végleges formáját.

1956-tól már a Földműves Szövetkezetek szikvízüzemei is bekapcsolódtak a gyártásba, és a Budapesti Konzervgyár is palackozta. Az ital ekkora már annyira népszerű lett, hogy saját koktélja is született: a „kohász-Bambi”, mely

2 deci rumból és

3 deci borból állt – és állítólag meglepően frissítő hatással bírt.

A Bambi hanyatlása a hatvanas évek végén kezdődött, amikor az importnarancsból készült szénsavas üdítők és a hazai piacon megjelenő kólafélék gyorsan kiszorították. A folyamat 1968 körül indult, és a hetvenes évek elejére zárult le. Bár 1972-ben néhány kisebb üzem még gyártott kis tételben Bambit, a csalafinta múlttal induló ital lassan, de biztosan végleg eltűnt a boltok polcairól.