1 órája
Fejlesztések miatt kétnapos leállás jön az egyik hazai nagy banknál
Szeptember 21-én és 22-én előre tervezett bankleállás lesz az egyik legnagyobb hazai pénzintézetnél. A fejlesztési munkálatok idején több szolgáltatás nem, vagy csak részlegesen lesz elérhető, így minden ügyfélnek érdemes előre felkészülni.
A bankleállás minden OTP-ügyfelet érint. Szeptember 21-én 0 órától 16 óráig nem lesznek elérhetők az internet- és a mobilbankban a számlatörténet, a bankon kívüli devizaátutalás, az egyedi számlakedvezmények lekérdezése, a folyószámlahitelhez kapcsolódó szolgáltatások, valamint a gépkocsi-nyereménybetétekhez kapcsolódó funkciók.
A bankleállás korlátozásokkal jár
Szintén fejlesztési okokból szeptember 22-én 0 órától reggel 8 óráig a következő szolgáltatások nem, vagy csak részlegesen lesznek elérhetők:
- internet- és mobilbank,
- OTPdirekt
- online termékigénylés (folyószámla, személyi kölcsön, áruhitel, értékpapírszámla),
- a lakossági hiteligénylésekhez kapcsolódó szolgáltatások,
- OTPbank offline és online fizetési termináljain nem lehet tranzakciót végezni, illetve az OTP logós kártyákkal nem lehet fizetni és készpénzt felvenni,
- eBIZ szolgáltatás,
- Electra alkalmazás,
- SmartBróker alkalmazás,
- Vámpénztári rendszer.
Az OTP Bank a tájékoztatást az ügyfélelvárások teljesítése, illetve az MNB bankszünnapokhoz kapcsolódó előírásai miatt hozta nyilvánosságra.