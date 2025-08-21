augusztus 21., csütörtök

Fejlesztések miatt kétnapos leállás jön az egyik hazai nagy banknál

Szeptember 21-én és 22-én előre tervezett bankleállás lesz az egyik legnagyobb hazai pénzintézetnél. A fejlesztési munkálatok idején több szolgáltatás nem, vagy csak részlegesen lesz elérhető, így minden ügyfélnek érdemes előre felkészülni.

A bankleállás minden OTP-ügyfelet érint. Szeptember 21-én 0 órától 16 óráig nem lesznek elérhetők az internet- és a mobilbankban a számlatörténet, a bankon kívüli devizaátutalás, az egyedi számlakedvezmények lekérdezése, a folyószámlahitelhez kapcsolódó szolgáltatások, valamint a gépkocsi-nyereménybetétekhez kapcsolódó funkciók.

Bankleállás miatt az OTP ügyfeleinek érdemes felkészülni
A bankleállás az internet- és mobilbankot is érint
Forrás: fizetesipont.hu

A bankleállás korlátozásokkal jár

Szintén fejlesztési okokból szeptember 22-én 0 órától reggel 8 óráig a következő szolgáltatások nem, vagy csak részlegesen lesznek elérhetők:

  • internet- és mobilbank,
  • OTPdirekt
  • online termékigénylés (folyószámla, személyi kölcsön, áruhitel, értékpapírszámla),
  • a lakossági hiteligénylésekhez kapcsolódó szolgáltatások,
  • OTPbank offline és online fizetési termináljain nem lehet tranzakciót végezni, illetve az OTP logós kártyákkal nem lehet fizetni és készpénzt felvenni,
  • eBIZ szolgáltatás,
  • Electra alkalmazás,
  • SmartBróker alkalmazás,
  • Vámpénztári rendszer.
    Az OTP Bank a tájékoztatást az ügyfélelvárások teljesítése, illetve az MNB bankszünnapokhoz kapcsolódó előírásai miatt hozta nyilvánosságra. 

 

