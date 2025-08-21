Fejlesztések miatt kétnapos leállás jön az egyik hazai nagy banknál

A bankleállás minden OTP-ügyfelet érint. Szeptember 21-én 0 órától 16 óráig nem lesznek elérhetők az internet- és a mobilbankban a számlatörténet, a bankon kívüli devizaátutalás, az egyedi számlakedvezmények lekérdezése, a folyószámlahitelhez kapcsolódó szolgáltatások, valamint a gépkocsi-nyereménybetétekhez kapcsolódó funkciók.

A bankleállás az internet- és mobilbankot is érint

Forrás: fizetesipont.hu

A bankleállás korlátozásokkal jár

Szintén fejlesztési okokból szeptember 22-én 0 órától reggel 8 óráig a következő szolgáltatások nem, vagy csak részlegesen lesznek elérhetők: