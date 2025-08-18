augusztus 18., hétfő

Ilona névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Eladó bánya

43 perce

Elárverezik a kővágóörsi bányát

Címkék#hektáros#bánya#Kővágóörs

Kővágóörsön árverésre kerül egy különleges, belterületi ingatlan. A terület egy közel 2 hektáros bánya, amelyet az érdeklődők szeptemberben meg is tekinthetnek.

Veol.hu

Kővágóörs egy eldugott részén érdekes árverésre kerül sor: egy majdnem 2 hektáros, fákkal benőtt terület vár új tulajdonosra. A terület különlegessége, hogy valaha bányaként funkcionált, bár ma már nincs rajta épület, csak a természet veszi körül, és a helyi Gerle utca folytatása halad át rajta. A környék nyugodt, zöldövezeti jellegű, így a terület látványa már önmagában is vonzó. Az árverés szeptember elején indul, az érdeklődők pedig személyesen is betekinthetnek a terület adottságaiba, így saját szemükkel láthatják, milyen lehetőségek rejlenek ebben a különleges bányahelyszínben.

Kővágóörsön egy elhagyatott bánya kerül árverésre szeptember elején. Fotó: arveres.nav
Kővágóörsön egy elhagyatott bánya kerül árverésre szeptember elején
Fotó: arveres.nav

Árverés alá került egy bánya

Az árverést a NAV hirdeti meg, a licit szeptember elején indul, és több napig tart. Az ingatlan becsértéke magas, a minimális ajánlat azonban elérhető, így akár kisebb befektetéssel is beszállhat az, aki kíváncsi erre a különleges területre. A bánya különlegessége, hogy személyesen is megtekinthető a licit előtt, így az érdeklődők saját szemükkel láthatják, milyen állapotban van a fákkal benőtt, belterületi terület.

A terület árverésre kerülése adótartozás miatt vált szükségessé, a tulajdoni lapon pedig bejegyzett jogok, például vízvezetési szolgalmi jog is szerepelnek, ami külön érdekessé teszi az ingatlant azok számára, akik szeretnék látni, hogyan „maradt fenn” egy régi bánya a modern település szélén.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu