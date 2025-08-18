Elárverezik a kővágóörsi bányát

Kővágóörs egy eldugott részén érdekes árverésre kerül sor: egy majdnem 2 hektáros, fákkal benőtt terület vár új tulajdonosra. A terület különlegessége, hogy valaha bányaként funkcionált, bár ma már nincs rajta épület, csak a természet veszi körül, és a helyi Gerle utca folytatása halad át rajta. A környék nyugodt, zöldövezeti jellegű, így a terület látványa már önmagában is vonzó. Az árverés szeptember elején indul, az érdeklődők pedig személyesen is betekinthetnek a terület adottságaiba, így saját szemükkel láthatják, milyen lehetőségek rejlenek ebben a különleges bányahelyszínben.

Kővágóörsön egy elhagyatott bánya kerül árverésre szeptember elején

Fotó: arveres.nav

Árverés alá került egy bánya

Az árverést a NAV hirdeti meg, a licit szeptember elején indul, és több napig tart. Az ingatlan becsértéke magas, a minimális ajánlat azonban elérhető, így akár kisebb befektetéssel is beszállhat az, aki kíváncsi erre a különleges területre. A bánya különlegessége, hogy személyesen is megtekinthető a licit előtt, így az érdeklődők saját szemükkel láthatják, milyen állapotban van a fákkal benőtt, belterületi terület.

A terület árverésre kerülése adótartozás miatt vált szükségessé, a tulajdoni lapon pedig bejegyzett jogok, például vízvezetési szolgalmi jog is szerepelnek, ami külön érdekessé teszi az ingatlant azok számára, akik szeretnék látni, hogyan „maradt fenn” egy régi bánya a modern település szélén.