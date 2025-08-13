augusztus 13., szerda

Iskolakezdés

1 órája

15 ezer forintos beiskolázási támogatás Veszprémben

Címkék#Veszprém#életvitelszerű#jövedelem

Veszprém városa idén is támogatást nyújt a helyben élő családoknak az iskolakezdéshez. Az egyszeri, 15 ezer forintos beiskolázási támogatás célja, hogy könnyítse a tanulók és családjaik anyagi terheit.

Veol.hu

Veszprém városa idén is folytatja a beiskolázási támogatás biztosítását, amellyel a helyben élő családokat segíti az iskolakezdés költségeinek enyhítésében. Az egyszeri, 15 ezer forintos támogatásra azok a gyermekek és fiatal felnőttek jogosultak, akik nappali tagozaton tanulnak, veszprémi lakcímmel rendelkeznek és életvitelszerűen a városban élnek.

Beiskolázási támogatás járhat a családnak
Fotó: Pexels.com

Veszprém segít a családoknak az iskola kezdésben 

A támogatás feltétele, hogy a család egy főre jutó havi jövedelme ne haladja meg a 114 ezer forintot, egyedülálló szülő esetében pedig a 142 500 forintot. A támogatás alapfokú nevelési-oktatási intézményben tanuló gyermekek esetén a 16. életévig jár, középiskolai vagy szakképző iskolai tanulmányoknál pedig az érettségi vagy az első szakképesítés megszerzéséig, de legfeljebb 20 éves korig.

A beiskolázási támogatás iránti kérelmeket 2025. augusztus 1. és szeptember 30. között lehet benyújtani elektronikusan, postai úton vagy személyesen a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán. A jelentkezéshez szükséges a személyi igazolvány, lakcímkártya, jövedelemigazolás és a tanulói jogviszony igazolása. Ez a támogatás fontos segítséget nyújt a családoknak, hogy könnyebben kezdődhessen meg az új tanév. További információk itt olvashatók.

 

