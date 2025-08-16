Belső utazás

A Bányászati Múzeumban és az olvasókabinnál augusztus 23-án délután rendeznek programokat. A múzeum előtti téren a zenés hangolódás Németh Noémivel 15.15-kor kezdődik. Az olvasókabinnál Antal Zsuzsanna tart gonggal, hangtállal és egyéb zeneterápiás eszközökkel foglalkozást 16 órától. A rendhagyó relaxáció pszichedelikus zenével 19 órakor kezdődik a múzeumban.