Belső utazás

A Muzsikáló Bakony programsorozatba idén is bekapcsolódott Ajka városa.
A Bányászati Múzeumban és az olvasókabinnál augusztus 23-án délután rendeznek programokat. A múzeum előtti téren a zenés hangolódás Németh Noémivel 15.15-kor kezdődik. Az olvasókabinnál Antal Zsuzsanna tart gonggal, hangtállal és egyéb zeneterápiás eszközökkel foglalkozást 16 órától. A rendhagyó relaxáció pszichedelikus zenével 19 órakor kezdődik a múzeumban.
