Jön a nyári karibi forgatag!

Az önkormányzat és a belvárosi üzletek együttműködésének köszönhetően havonta egy alkalommal rendezik meg a Belvárosi forgatag nevet viselő közösségi programot, mely során hosszabban tartanak nyitva a belvárosi üzletek, és változatos programokat is tartanak. Augusztus 15-én az esemény házigazdája a Karibi Tánc Egyesület lesz.

A Belvárosi forgatag mostani alkalmán is lesz táncoktatás

Forrás: Karibi Tánc Egyesület

A Belvárosi forgatag ezúttal is utcabállal zárul

17 órától éjfélig a pápai belváros megtelik zenével, tánccal és forró karibi hangulattal. A színpadon változatos műsorok váltják egymást: lesz örömtánc, hip-hop, légtorna-bemutató, sőt, egy különleges Komár László emlékműsor is. Este fél nyolctól pedig minden a táncé – a Salsa Sabrosa Tánciskola és a Karibi Tánc Egyesület látványos bemutatóval, közös tánctanítással, utcabállal invitál mindenkit a parkettre.

A jó hangulat ezúttal is garantált

Forrás: Karibi Tánc Egyesület

A hangulatról Paár Vilmos (Cuban Vibes) DJ gondoskodik, a doboknál pedig Szemenyei Balázs „Balu” pörgeti a ritmust. Az énekes, táncos programok mellett a vendéglátóegységek finomságokkal, meglepetésekkel várják a látogatókat. Húzd fel a tánccipőt, és tölts egy estét karibi hangulatban Pápa szívében!