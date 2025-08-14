augusztus 14., csütörtök

Ének, tánc Pápán

52 perce

Jön a nyári karibi forgatag!

Címkék#utcabál#zene#Belvárosi forgatag#karibi

Augusztus 15-én, pénteken délután ismét Belvárosi forgatag Pápa szívében. A Kossuth utca igazi nyárvégi ünneplőbe öltözik, érkezik ugyanis a IV. Karibi Utcabál!

Veol.hu

Az önkormányzat és a belvárosi üzletek együttműködésének köszönhetően havonta egy alkalommal rendezik meg a Belvárosi forgatag nevet viselő közösségi programot, mely során hosszabban tartanak nyitva a belvárosi üzletek, és változatos programokat is tartanak. Augusztus 15-én az esemény házigazdája a Karibi Tánc Egyesület lesz. 

Belvárosi forgatag - Augusztus 15-én karibi hangulat Pápán
A Belvárosi forgatag mostani alkalmán is lesz táncoktatás
Forrás: Karibi Tánc Egyesület

A Belvárosi forgatag ezúttal is utcabállal zárul

17 órától éjfélig a pápai belváros megtelik zenével, tánccal és forró karibi hangulattal. A színpadon változatos műsorok váltják egymást: lesz örömtánc, hip-hop, légtorna-bemutató, sőt, egy különleges Komár László emlékműsor is. Este fél nyolctól pedig minden a táncé – a Salsa Sabrosa Tánciskola és a Karibi Tánc Egyesület látványos bemutatóval, közös tánctanítással, utcabállal invitál mindenkit a parkettre.

A jó hangulat ezúttal is garantált
Forrás: Karibi Tánc Egyesület

A hangulatról Paár Vilmos (Cuban Vibes) DJ gondoskodik, a doboknál pedig Szemenyei Balázs „Balu” pörgeti a ritmust. Az énekes, táncos programok mellett a vendéglátóegységek finomságokkal, meglepetésekkel várják a látogatókat. Húzd fel a tánccipőt, és tölts egy estét karibi hangulatban Pápa szívében!

 

A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
