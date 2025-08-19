augusztus 19., kedd

Huba névnap

Színes programkavalkád

43 perce

Tánccal, zenével és közösségi élményekkel telt a Belvárosi forgatag

Címkék#zene#Belvárosi forgatag#utcabál hajnal#táncos

A nyári alkalmak lezárásaként ismét élettel telt meg Pápa sétálóutcája, ahol a Belvárosi forgatag programsorozat újabb állomásán színes és változatos produkciók szórakoztatták a közönséget. A délutántól éjfélig tartó eseményen helyi csoportok és vendégelőadók mutatták meg tehetségüket, bizonyítva, hogy a közös élmények és a kultúra képesek összehozni minden korosztályt.

Haraszti Gábor

A Belvárosi forgatag első fellépője a Ritmus BT. volt, melynek tagjai immár közel egy évtizede állandó résztvevői a környék rendezvényeinek. A baráti társaságból alakult csoport countrytáncokkal, polkával és egy retró koreográfiával szórakoztatta a közönséget. Különleges összeállítással tisztelegtek a takácsi óvoda 50 éves jubileuma előtt is, ahol szülők és gyerekek közösen idézték fel az elmúlt fél évszázad táncos világát.

Belvárosi forgatag - Karibi ritmusok a pápai sétálóutcán
A Belvárosi forgatag első fellépője a Ritmus Bt. volt
Fotó: Haraszti Gábor

A Belvárosi forgatag összekapcsolta a generációkat

Őket követte a NoémiÖrömtánc szenior tánccsoport Kukorelliné Németh Noémi vezetésével. A három éve működő közösség nemcsak a tánc, hanem az őszinte barátság erejét is megmutatta. A vidám, energikus koreográfiák és a csoport lelkesedése nagy tapsot arattak, bebizonyítva: a tánc és a jókedv kortalan. A múltidézés jegyében lépett színpadra Kasza László, aki Komár László emléke előtt tisztelgett „Táncoló fekete lakkcipők” című műsorával. A magyar rock and roll legendás alakját megidéző dallamokhoz a NoémiTánc Csoport is csatlakozott, még teljesebbé téve az élményt.

A szenior táncosok örömmel vállalták a fellépést
Fotó: Haraszti Gábor

Hip-hop lendület

Az est egyik csúcspontját az AForce1 TSE Hungary fellépése hozta el, amely közel hetven táncost vonultatott fel a legfiatalabbaktól a tapasztaltabb korosztályig. A győri tánciskola pápai növendékei szóló produkciókkal és versenydíjas koreográfiákkal kápráztatták el a közönséget, amely hatalmas tapssal jutalmazta a fiatal táncosok lendületét. A Pápai Cirkuszművészeti Egyesület látványos előadása újabb színt hozott a programba. A közönség – kicsik és nagyok egyaránt – ámulattal követte a mutatványokat.

A karibi tánc ünnepe is volt a tartalmas délután
Forrás: Karibi Tánc Egyesület

Karibi zárás – utcabál hajnalig

Az est méltó zárásaként a Salsa Sabrosa Tánciskola és a Karibi Tánc Egyesület közös műsora varázsolt forró hangulatot a belvárosba. A kubai salsa és a reggaeton ritmusai táncra csábították a közönséget, a bemutató után pedig kezdetét vette a IV. Karibi Utcabál, amely hajnalig tartó bulival koronázta meg a napot.

A pápai Belvárosi forgatag ismét bebizonyította, hogy a zene, a tánc és a közösségi programok ereje képes összekapcsolni a generációkat. A színes kavalkád nemcsak szórakoztatott, hanem valódi közösségi élményt is teremtett.

 

