Eladó a legendás labdarúgó otthona, ahol Puskás is gyakori vendég volt

Bene Ferenc szülőháza 110 m² alapterületű, tágas, részben felújított családi otthon, 670 m²-es telken, mindössze 8–10 perc sétára a Balaton partjától – olvasható a hirdetésben.

Bene Ferenc szülőháza néhány percre található a Balatontól

Forrás: ingatlan.jofogas.hu

Bene Ferenc szülőháza azonnal költözhető

Az ingatlan főbb jellemzői:

• 3 szoba

• nappali-étkező

• 2 fürdőszoba

• pince, kamra

• 16 m² fedett terasz – tökéletes nyári reggelikhez vagy esti borozáshoz

• korszerűsített fűtés: elektromos padlófűtés (1 szobában), infrapanel, 2 hűtő-fűtő klíma

• teljes körű elektromos felújítás, nyílászárócsere, külső szigetelés és belső modernizálás 2024-ben

• strand, kerékpárút, éttermek, boltok, gyógyszertár, buszmegálló és vasútállomás a közelben

• turisták által kedvelt környék – befektetésnek is kiváló

A ház tágas, részben felújított családi otthon

Forrás: ingatlan.jofogas.hu

Az ingatlan Balatonkeresztúron található, néhány perc sétára a Balatontól. Az irányár 60 millió forint. Ez a ház nem csupán egy ingatlan, hanem egy darab magyar futballtörténelem. Egy különleges otthon, amely egyszerre idézi fel a múlt hangulatát, miközben modern kényelmet biztosít.

Bene Ferenc kiváló labdarúgó volt

Forrás: mandiner.hu