1 órája
Eladó a legendás labdarúgó otthona, ahol Puskás is gyakori vendég volt
Eladósorba került az ötszörös gólkirály, nyolcszoros magyar bajnok, olimpiai aranyérmes Bene Ferenc szülőháza. Az ingatlanban egykor az Aranycsapat tagjai – köztük Puskás Ferenc és Hidegkuti Nándor – is vendégeskedtek, amikor a közeli pályán gálamérkőzéseket játszottak.
Bene Ferenc szülőháza 110 m² alapterületű, tágas, részben felújított családi otthon, 670 m²-es telken, mindössze 8–10 perc sétára a Balaton partjától – olvasható a hirdetésben.
Bene Ferenc szülőháza azonnal költözhető
Az ingatlan főbb jellemzői:
• 3 szoba
• nappali-étkező
• 2 fürdőszoba
• pince, kamra
• 16 m² fedett terasz – tökéletes nyári reggelikhez vagy esti borozáshoz
• korszerűsített fűtés: elektromos padlófűtés (1 szobában), infrapanel, 2 hűtő-fűtő klíma
• teljes körű elektromos felújítás, nyílászárócsere, külső szigetelés és belső modernizálás 2024-ben
• strand, kerékpárút, éttermek, boltok, gyógyszertár, buszmegálló és vasútállomás a közelben
• turisták által kedvelt környék – befektetésnek is kiváló
Az ingatlan Balatonkeresztúron található, néhány perc sétára a Balatontól. Az irányár 60 millió forint. Ez a ház nem csupán egy ingatlan, hanem egy darab magyar futballtörténelem. Egy különleges otthon, amely egyszerre idézi fel a múlt hangulatát, miközben modern kényelmet biztosít.
Ki volt Bene Ferenc?
Bene Ferenc (Balatonújlak, 1944. december 17.–Budapest, 2006. február 27.) magyar válogatott labdarúgó, csatár, olimpiai bajnok. Életében 1481 mérkőzésen lépett pályára és 1424 gólt szerzett, mérkőzésenkénti gólátlaga 0,98 volt.
Erőteljes, izmos felépítésű, gyors kezdősebességű, gólérzékeny játékos volt. 418 bajnoki mérkőzésen szerepelt, 303 gólt szerzett ezeken. Ötször lett magyar gólkirály. Nyolcszor nyert magyar bajnoki címet, háromszor Magyar Kupát. 1962 és 1979 között 76-szor szerepelt a válogatottban, 36 gólt lőtt.
1964-ben tagja volt az olimpiai bajnok csapatnak, és ő lett a torna gólkirálya is 12 góllal (az első mérkőzésen Marokkó ellen a magyar csapat mind a 6 gólját ő szerezte). Ugyanebben az évben Eb-bronzérmet szerzett. Szintén 1964-ben tagja volt az Európa-bajnoki bronzérmes magyar válogatottnak, melynek mindkét mérkőzésén gólt szerzett.
Ott volt az 1966-os angliai világbajnokságon is, ahol ismét az egyik legkiegyensúlyozottabb teljesítményt nyújtotta, és mind a négy mérkőzésen sikerült gól szereznie. Bekerült a világbajnokság „álomtizenegyébe".