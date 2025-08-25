Drágulás a kutakon, keddtől emelkedik a benzin és a gázolaj ára

A nagykereskedelmi árak módosítása miatt keddtől a benzinkutakon is drágulás várható. A 95-ös benzin ára bruttó 2 forinttal, a gázolajé pedig bruttó 3 forinttal emelkedik literenként – írja a holtankoljak.hu.

Emelkedik a benzin és a gázolaj ára, mit jelent ez az autósoknak?

Forrás: Shutterstock

Emelkedik a benzin és a gázolaj ára, mit jelent ez az autósoknak?

A mostani (2025. augusztus 25-i) átlagárak a kutakon a következőképpen alakultak:

95-ös benzin: 581 Ft/liter

Gázolaj: 588 Ft/liter

A változás a hétköznapi autósokat is érzékenyen érintheti, hiszen a gázolaj így ismét közelebb kerülhet a 600 forintos lélektani határhoz.

Az üzemanyagárak ingadozása továbbra is nagyban függ a nemzetközi olajárak alakulásától és a forint árfolyamától. Bár a mostani emelés néhány forintos tételnek tűnhet, hosszabb távon komoly költségnövekedést jelenthet a rendszeresen tankolóknak. A szakértők szerint a nyár végi időszakban megszokott a kisebb-nagyobb áringadozás, de a következő hetekben a piaci folyamatok döntik majd el, merre indulnak az üzemanyagárak.