Amikor „elnémul" a kútoszlop – Szomorú fotókon az elhagyatott benzinkút (galéria)

Egy benzinkút általában biztos, jól jövedelmező vállalkozás. Az ilyen helyek eltűnése mögött több ok állhat: a forgalom csökkenése, a nagy láncok árversenye, a környékbeli útvonalak átrendeződése vagy éppen a szigorodó üzemeltetési szabályok. Előfordult az is, hogy egy-egy benzinkút bezárását olajszőkítési botrányok vagy pénzügyi visszaélések gyorsították fel, máskor a tulajdonos egyszerűen nem tudta kigazdálkodni a működtetés költségeit.

A bezárt benzinkút elhelyezkedése nem indokolná a megszűnést, az okot homály fedi

Fotó: veol

Régóta nem várja már az autósokat Pápa határában ez az elhagyatott benzinkút

Ez az elhagyatott benzinkút is csendes tanúja annak, hogy az üzemanyag-kereskedelem is folyamatosan változik – és a múlt állomásai lassan beolvadnak a tájba. Az elmúlt időben folyamatosan pusztuló töltőállomás leginkább csak urbexesek és a parkolni vágyó boltosok mekkája lett. A fotocellás ajtó zárva, az üzlet teljes berendezése kipakolva, hatalmas betontömbök korlátozzák a területre való bejutást. Ha teljesen szétkapott benzinkutat szeretnénk látni, akkor a pápait biztosan érdemes szemügyre venni.