43 perce
Amikor „elnémul" a kútoszlop – Szomorú fotókon az elhagyatott benzinkút (galéria)
A benzinkutak a közutak „templomai": fénylő oszlopok, kattogó számkijelzők, a kávégép moraja, a guminyomásmérő halk sziszegése. Itt nemcsak üzemanyagot veszünk, történeteket is hallunk. Régóta áll Pápa határában az alábbi elhagyatott benzinkút, amelyről autósok ezrei tudnának mesélni.
Egy benzinkút általában biztos, jól jövedelmező vállalkozás. Az ilyen helyek eltűnése mögött több ok állhat: a forgalom csökkenése, a nagy láncok árversenye, a környékbeli útvonalak átrendeződése vagy éppen a szigorodó üzemeltetési szabályok. Előfordult az is, hogy egy-egy benzinkút bezárását olajszőkítési botrányok vagy pénzügyi visszaélések gyorsították fel, máskor a tulajdonos egyszerűen nem tudta kigazdálkodni a működtetés költségeit.
Régóta nem várja már az autósokat Pápa határában ez az elhagyatott benzinkút
Ez az elhagyatott benzinkút is csendes tanúja annak, hogy az üzemanyag-kereskedelem is folyamatosan változik – és a múlt állomásai lassan beolvadnak a tájba. Az elmúlt időben folyamatosan pusztuló töltőállomás leginkább csak urbexesek és a parkolni vágyó boltosok mekkája lett. A fotocellás ajtó zárva, az üzlet teljes berendezése kipakolva, hatalmas betontömbök korlátozzák a területre való bejutást. Ha teljesen szétkapott benzinkutat szeretnénk látni, akkor a pápait biztosan érdemes szemügyre venni.
Szomorú fotókon az elhagyatott benzinkútFotók: Veol.hu
Egy kifosztott kastély és két elvett élet – elhagyatott történelmi kincs Veszprém vármegyében