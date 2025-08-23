augusztus 23., szombat

Elismerés

2 órája

Bessenyei György-díjat kapott Kolti Helga augusztus 20-a alkalmából

Címkék#Kolti Helga#műhely#rendezvény#Bessenyei György-díj

Augusztus 20-a alkalmából ünnepélyes keretek között köszöntötték a közművelődési és kulturális élet kiemelkedő szereplőit. Szakmai munkája elismeréseként Kolti Helga Bessenyei György-díjat vehetett át.

Augusztus 20-a alkalmából átadták az állami és szakmai kitüntetéseket, amelyekkel a hazai közművelődési és kulturális élet kiemelkedő szereplőit ismerik el. Idén Bessenyei György-díjat vehetett át Kolti Helga, a Déryné Művészeti Közhasznú Nonprofit Kft. projektvezetője, kulturális szakember és szupervizor. Az elismerés a hosszú időn át végzett kiemelkedő közművelődési tevékenységét, valamint a korszerű művelődés és a művészi ízlés fejlesztéséért végzett munkáját ismeri el.

Kolti Helga Bessenyei György-díjat vehetett át kiemelkedő munkájáért Fotó: Kőfeszt facebook
Bessenyei György-díj a példaértékű munkáért

Kolti Helga évtizedek óta azon dolgozik, hogy a kulturális értékek és művészeti programok széles közönséghez jussanak el. Projektvezetőként nemcsak a programok megszervezéséért felel, hanem a közösségek bevonásáért és a fiatal generációk művészeti neveléséért is tevékenykedik. Munkájának köszönhetően számos rendezvény, előadás és műhely valósulhatott meg magas színvonalon.

A Bessenyei György-díj azoknak jár, akik hosszú távon fejlesztik a művelődést és a művészeteket, inspiráló példát mutatva szakmai elhivatottságból. Kolti Helga tevékenysége a helyi, regionális és országos közművelődési életre is jelentős hatással van, új közönségrétegeket elérve és a kulturális tudatosság fejlődését elősegítve.

A díj elismeri Kolti Helga munkáját, valamint a Déryné Művészeti Közhasznú Nonprofit Kft. csapatának áldozatos tevékenységét is, amely gazdagítja a magyar kulturális életet. Az állami és szakmai kitüntetések célja, hogy példát mutassanak a közművelődés iránti elkötelezettségből, és ösztönözzék a fiatalabb generációkat is a kulturális aktivitásra.

 

