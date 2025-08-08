augusztus 8., péntek

Tragédiák két keréken

1 órája

Végzetes biciklis balesetek – megosztó vita a sisak használatról

Címkék#tragédia#biztonság#kresz#Balaton#tempó#bringaút

Nyári hőség, meredek lejtők és figyelmetlenség – veszélyes kombináció a Balaton bringaútjain. Az elmúlt hetek biciklis balesetei és szabálysértései ismét a biztonság kérdését helyezték a középpontba Veszprém megyében, és a kerékpáros közösségben is.

Csizi Péter
Fekete nyár a bringaúton: tragédiák és sisakviták a Balaton kapujában

Forrás: halasmedia.hu

Az elmúlt hetekben több súlyos és halálos kerékpáros baleset történt Veszprém megyében és a Balaton térségében, elsősorban a népszerű Budapest–Balaton kerékpárúton, legutóbb Etyek környékén egy kerékpáros belehalt sérüléseibe. Ezek az esetek ismét rávilágítottak arra, mennyire fontos a közlekedési szabályok betartása, a felelős magatartás és a megfelelő felszerelés használata. Az egyik kerékpáros klub posztja alatt komoly vita alakult ki, amely szerint a  biciklis balesetek egy része elkerülhető lenne, ha a kerékpárosok mérsékelnék a sebességet a veszélyes szakaszokon, betartanák a KRESZ előírásait, és következetesen használnák a védőfelszereléseket, különösen a sisakot – adta hírül a Somogy megyei hírportál.

Újra napirenden a biztonság, sokasodnak az emberi életet követelő biciklis balesetek
Újra napirenden a biztonság, sokasodnak az emberi életet követelő biciklis balesetek 
Forrás: Tények.hu

A halálos kimenetelű biciklis balesetek komoly vitát okoznak a közösségen belül

Sokkoló tragédia rázta fel a kerékpáros világot. A Tények beszámolója szerint egy idős kerékpáros nagy sebességgel rohant bele egy teherautóba, és a helyszínen életét vesztette. Ugyanezen a napon Biatorbágy közelében egy másik biciklist eszméletlen állapotban találtak a kerékpárúton, súlyos fejsérüléssel. A helyiek szerint a meredek szakaszokon gyakran 70–80 km/órás tempóval haladnak a biciklisek, ami a nyári hőséggel párosulva rendkívül veszélyes. A közelmúlt tragédiái között szerepel Kathi Béla, a világhírű magyar testépítő ciprusi kerékpáros balesete is, amelyben életét vesztette. Halála tovább erősítette a figyelmet a kerékpáros biztonságra, és új lendületet adott a sisakviselésről szóló vitának országos szinten.

Újra fellángolt a sisakvita, és a kötelező védőfelszerelések bevezetése

A tragédiák hatására ismét előtérbe került a kerékpáros sisak kötelezővé tételének kérdése. Kürti Gábor Dezső, a Magyar Kerékpárosklub elnöke szerint a kötelező sisakviselés visszavetné a kerékpározási kedvet, és csak korlátozottan csökkentené a halálesetek számát. Naszódi Zsolt, somogyi kerékpáros edző viszont úgy véli: a sisak életeket menthet, és Nyugat-Európában régóta alapkövetelmény.

A kerékpáros közlekedés biztonságát és felelősségét pár egyszerű módon tudjuk befolyásolni:

  • Sebesség mérséklése veszélyes szakaszokon – Lejtőkön és kanyarokban a túlzott tempó komoly balesetveszélyt jelent, különösen hőségben.
  • Védőfelszerelés használata – A sisak nem minden esetben kötelező, de súlyos sérülések megelőzésében kulcsszerepet játszhat.
  • KRESZ-szabályok betartása – Világítás használata, mobiltelefon kézben tartásának tilalma és a zebrán való áthajtás szabályainak követése.
  • Kerékpár műszaki állapota – Fékek, világítás, gumik rendszeres ellenőrzése és karbantartása.
  • Közlekedési kultúra és figyelem – A többi közlekedővel való együttműködés, előzékenység és a veszélyhelyzetek előrelátása.
Amikor a sebesség, a szabályszegés és a hőség végzetes lehet
Forrás: sonline.hu

Mindennaposak a szabálysértések a megyében is

Nemcsak a balesetek, hanem a szabálykövetés hiánya is problémát jelent. Balatonalmádiban a rendőrök nemrég egy biciklist állítottak meg, aki egyszerre három szabályt szegett meg: világítás nélküli kerékpárjával zebrán hajtott át, miközben kézben tartotta mobiltelefonját. A KRESZ egyértelműen tiltja a telefon kézben tartását járművezetés közben, és előírja a világítás használatát, valamint azt, hogy a zebrán le kell szállni a kerékpárról.

Kötelezővé tennék a sisak használatát – komoly ellenállásba ütköztek

Egyes szakértők szerint a kerékpáros sisak kötelezővé tétele több kárt okozhat, mint hasznot: ahol bevezették, jelentősen csökkent a kerékpározók száma, pedig a rendszeres biciklizés akár évekkel meghosszabbíthatja az életet. A becslések szerint a sisak évente legfeljebb 10 életet menthetne meg a körülbelül 70 halálos balesetből, miközben a sisakos bringásokat kisebb oldaltávolsággal előzik, a viselése fokozhatja a kockázatvállalást, megnehezítené a közbringa-rendszerek működését és növelné a kerékpározás költségeit.

Közös felelősség, egyre több nyaraló lehet érintett

A Veszprém megyei és Balaton-környéki balesetek, valamint szabálysértések arra figyelmeztetnek: a biztonságos kerékpározás nemcsak a felszerelésen múlik, hanem a szabályok betartásán, a sebesség mérséklésén és a figyelmes közlekedésen is. A nyári turisztikai szezonban, amikor a Balaton bringaútjai zsúfoltabbak a megszokottnál, különösen fontos az elővigyázatosság – hiszen a felelősség és a figyelem éppúgy életet menthet, mint egy sisak.

 

