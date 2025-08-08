Végzetes biciklis balesetek – megosztó vita a sisak használatról

Az elmúlt hetekben több súlyos és halálos kerékpáros baleset történt Veszprém megyében és a Balaton térségében, elsősorban a népszerű Budapest–Balaton kerékpárúton, legutóbb Etyek környékén egy kerékpáros belehalt sérüléseibe. Ezek az esetek ismét rávilágítottak arra, mennyire fontos a közlekedési szabályok betartása, a felelős magatartás és a megfelelő felszerelés használata. Az egyik kerékpáros klub posztja alatt komoly vita alakult ki, amely szerint a biciklis balesetek egy része elkerülhető lenne, ha a kerékpárosok mérsékelnék a sebességet a veszélyes szakaszokon, betartanák a KRESZ előírásait, és következetesen használnák a védőfelszereléseket, különösen a sisakot – adta hírül a Somogy megyei hírportál.

Újra napirenden a biztonság, sokasodnak az emberi életet követelő biciklis balesetek

Forrás: Tények.hu

A halálos kimenetelű biciklis balesetek komoly vitát okoznak a közösségen belül

Sokkoló tragédia rázta fel a kerékpáros világot. A Tények beszámolója szerint egy idős kerékpáros nagy sebességgel rohant bele egy teherautóba, és a helyszínen életét vesztette. Ugyanezen a napon Biatorbágy közelében egy másik biciklist eszméletlen állapotban találtak a kerékpárúton, súlyos fejsérüléssel. A helyiek szerint a meredek szakaszokon gyakran 70–80 km/órás tempóval haladnak a biciklisek, ami a nyári hőséggel párosulva rendkívül veszélyes. A közelmúlt tragédiái között szerepel Kathi Béla, a világhírű magyar testépítő ciprusi kerékpáros balesete is, amelyben életét vesztette. Halála tovább erősítette a figyelmet a kerékpáros biztonságra, és új lendületet adott a sisakviselésről szóló vitának országos szinten.

Újra fellángolt a sisakvita, és a kötelező védőfelszerelések bevezetése

A tragédiák hatására ismét előtérbe került a kerékpáros sisak kötelezővé tételének kérdése. Kürti Gábor Dezső, a Magyar Kerékpárosklub elnöke szerint a kötelező sisakviselés visszavetné a kerékpározási kedvet, és csak korlátozottan csökkentené a halálesetek számát. Naszódi Zsolt, somogyi kerékpáros edző viszont úgy véli: a sisak életeket menthet, és Nyugat-Európában régóta alapkövetelmény.

A kerékpáros közlekedés biztonságát és felelősségét pár egyszerű módon tudjuk befolyásolni: