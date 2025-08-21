Jótékonysági falunap Nyárádon

A Bitva-party szombat reggel barátságos focitornával indult, amelyen Nyárád, Mihályháza és Dabrony öregfiúk együttesei mérték össze erejüket. Délben már 22 csapat ragadott fakanalat a főzőversenyen, miközben a jó hangulatról Greznár Zoltán és zenekara gondoskodott.

Az idei Bitva-party barátságos öregfiúk tornával indult

Forrás: önkormányzat

A Bitva-party remek kikapcsolódás volt kicsiknek és nagyoknak

A gyerekek sem maradtak élmény nélkül: előbb a Gulliver Színpad tanmeséje, majd Pataki Szilvia énekes különleges jazzelőadása szórakoztatta őket. Utóbbi a Déryné-program keretében valósult meg.

KITT is begurult a nyárádi falunapra

Forrás: Nyulasi Jenő

Ültetés, koncertek és bál

Pajak Károly polgármester köszöntője után a szülők, nagyszülők, gyermekük, unokájuk tiszteletére a hagyományokhoz híven facsemetéket ültettek. Ezután a közönség közelről is megcsodálhatta a Knight Rider sorozat híres autóját, majd a Stage Pass koncertje fokozta a hangulatot. Az esti műsorban Karapancsev Kristóf és Halász Rebeka lépett színpadra, a nap pedig hajnalig tartó bállal zárult, ahol a Turbó együttes zenélt.

A Turbó együttes mindkét napon szórakoztatta a nyárádiakat

Forrás: Nyulasi Jenő

Családi vasárnap és operett

Vasárnap délelőtt Rudi Bohóc interaktív előadása várta a gyerekeket, majd Meggyes Csabi énekelt a közönségnek. Este a Csiliznyáradi művészek operettel ajándékozták meg a falunap résztvevőit, a bulihangulatról pedig DJ Szatmári és Szakos Andi gondoskodott. A hétvége ismét bállal ért véget, a zenét ezúttal is a Turbó együttes szolgáltatta.

A közösségi ház udvara zsúfolásig megtelt

Forrás: Nyulasi Jenő

Jótékonyság a közösségért

A falunap idején kísérőprogramok is színesítették a kínálatot: arcfestés, körhinta, ugrálóvár és autóbemutató várta a családokat. Idén különleges jótékonysági felhívás is kapcsolódott a rendezvényhez: a főzőverseny ételeire és a tombolasorsolásra vásárolt jegyek bevételét a Közösen Nyárádért Egyesület javára ajánlották fel. Az egyesület az elmúlt hónapokban egy banki csalás miatt súlyos veszteséget szenvedett, számlájukról 3,5 millió forintot loptak el. A mostani gyűjtésnek köszönhetően 276 ezer forint folyt be, amely nagy segítséget jelent számukra céljaik megvalósításában. Az adományokért Nyulasiné Harsányi Anikó, az egyesület elnöke mondott köszönetet a közösségi médiában.