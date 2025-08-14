augusztus 14., csütörtök

Egy igazi legenda

1 órája

Böbe majom élete Guineától a veszprémi sztárságig (képek + videó)

Kevés állat mondhatja el magáról, hogy neve évtizedek múltán is ismert marad, de Böbe, a Veszprémi Állatkert legendás csimpánza közéjük tartozik. Története 1963 januárjában kezdődött Guineában, ahol még kölyökként veszítette el anyját orvvadászok miatt. A sors azonban különös fordulatot tartogatott számára: a megyei vízmű akkori igazgatója, Rózsavölgyi Imre találta meg a rémült kismajmot, és hosszú nyugtatgatás után sikerült leválasztania anyja testéről. Azonnal ragaszkodni kezdett megmentőjéhez, aki Magyarországra hozta, és a Veszprémi Állatkertnek ajándékozta.

Egy 1963-as újságcikk még arról számolt be, hogy Böbe majomnak testvére is volt, Csimpi, akiről később eltűntek a hírek. Akkoriban a két majomgyerek az igazgató irodájában élt, és hamar belopták magukat a környezetük szívébe. Böbe már ekkor intelligenciájával tűnt ki: bögréből evett, később tányért és kanalat kapott, sőt gondoskodó „nővérként” minden este megágyazott kistestvérének.

Böbe majom igazi sztár volt, 1965-ben a Hunnia Filmgyár Vass Judit rendezésében és Bodrossy Félix operatőrrel ismeretterjesztő filmet forgatott róla
Fotó: Fortepan/Tóth Katalin

A hatvanas évek elején igazi ritkaságnak számított, hogy egy csimpánzt emberek neveljenek fel. Ebben az időszakban vált ismertté, hogy az ember és a majom genetikai állománya mindössze 3 százalékban tér el – ennek nyomán Böbével számos kísérletet folytattak. Megtanult festeni, agyagozni, tüzet rakni, sőt kávét és szörpöt készíteni. A viselkedését tudományosan is megfigyelték, miközben a látogatók körében egyre népszerűbb lett.

Böbe majom, az árva csimpánzból lett legenda

Gondozója, Gereben Írisz annyira megszerette, hogy még az egyetemi felvételét is visszautasította, hogy Böbével maradhasson. A csimpánzlány nemcsak a veszprémiek kedvence lett: oktatófilmekben, ismeretterjesztő műsorokban és újságcikkekben szerepelt, sőt egy róla készült film főszerepét is „eljátszotta”. Még Kádár János is gyakran meglátogatta, órákat töltött vele, miközben Böbe kávéval kínálta.

Böbe, a szeretetre méltó majom országos ismertségre tett szert (Veszprém, Kittenberger utca, 1967)
Fotó: Fortepan/Bojár Sándor

A gyerekekkel különösen jó kapcsolatot ápolt. Az állattanórák során engedte, hogy vizsgálgassák a tenyerét, mutogatta fogsorát, és apró csínytevéseivel – cipőfűzők kikötése, táskák kinyitása – szórakoztatta a látogatókat.

1970 nyarán új fejezet nyílt az életében: vőlegényt kapott. A 9 éves csimpánz Münchenből érkezett, állatcsere útján. Ekkor a Népszabadság arról is írt, hogy Böbe éppen egy különleges kísérletsorozatban vesz részt, melyben szögeket vert be és húzott ki harapófogóval.

Böbe még férjet is kapott
Forrás: Napló-archív

Nem sokkal ezután Afrikába szállították, hogy megfigyeljék, hogyan reagál a vadon élő csimpánzokra. A találkozás azonban félelemmel töltötte el: a vad társaság helyett gondozójához rohant vissza. Az utazás után megbetegedett, és még 1970-ben elpusztult.

Emlékét a Veszprémi Állatkertben a sírja és fotói őrzik, valamint a 2009-ben megnyílt Böbe Majom Tanodája, amely ma zoopedagógiai oktatóházként működik. Itt a gyerekek játékos formában ismerkedhetnek meg a zoológia, botanika, ökológia, etológia és természetvédelem alapjaival – méltó emléket állítva annak a csimpánznak, aki egykor egy egész ország szívét meghódította.
Korábbi cikkünk a veszprémi állatkert leghíresebb lakójáról, Böbéről itt.

 

