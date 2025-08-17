Ez a fekete bogyó odavág: brutálisan finom és egészséges!

A bodzabogyó fekete gyöngyszeme valódi egészségbomba: a belőle készült lekvár és szirup nemcsak nosztalgikus ízvilágot idéz, de a modern táplálkozástudomány is egyre komolyabban veszi: gyulladáscsökkentő, immunerősítő, sőt vírusellenes hatásai miatt a természetes gyógymódok egyik titkos sztárja.

Bodzabogyü: most érdemes gyűjteni!

Illusztráció: Medve Zoltán

A bodzabogyó nem csak nagymamák lekvárjába való!

Miközben a bodzavirágos limonádé már-már kötelező nyári frissítő, kevesen tudják, hogy a sötétlila bodzabogyó is kincset ér. Sőt egyes kutatások szerint a benne található antociánok és flavonoidok az áfonyánál is erőteljesebb antioxidáns hatással bírnak. Ez a mélybordó színű elixír tehát nemcsak ínycsiklandó, hanem igazi „immunpajzs” is lehet – különösen az őszi-téli időszakban.

Lekvár: intenzív íz, finom kesernyés karakterrel

A bodzabogyó lekvár különlegessége a fanyar-édes ízharmónia, amit jól kiegészíthet egy kis alma vagy birsalma. Elkészítése egyszerű:

• A megmosott, lecsumázott bodzabogyókat botmixerrel vagy krumplinyomóval összetörjük.

• Egy lábosban főzni kezdjük, majd hozzáadjuk a cukrot (80 dkg/1 kg gyümölcs) és egy kevés vizet (kb. 2 dl).

• Ízesíthetjük citromlével, citromsavval vagy akár pektinnel, ha sűrűbb állagot szeretnénk.

• Lassú tűzön főzzük, sterilizált üvegekbe töltjük, fejre állítva hűtjük.

A bodzabogyó lekvár készítése egyszerű

Illusztráció: Medve Zoltán

Tipp: kesernyés íze miatt érdemes édesebb gyümölcsökkel (alma, szilva) társítani – így nemcsak harmonikusabb, de könnyebben „befogadható” is lesz azok számára, akik idegenkednek a karakteres ízektől.

Szörp: a házi immunerősítő, amit még a gyerekek is szeretnek

A bodzabogyó szörp, különösen fűszeresen elkészítve egyszerre gyógyital és gasztronómiai élmény. Főzés közben bátran játszhatunk a következőkkel:

Gyömbér, fahéj, szegfűszeg, csillagánizs – ezekből akár „téli változatot” is készíthetünk.

A bogyókat vízben áztatjuk, majd forraljuk, szűrjük, cukrozzuk és sűrítjük.

Az eredmény: selymes, mélybordó szirup, amely teába, szóda vízbe, koktélba vagy akár palacsintára csorgatva is megállja a helyét.

Szörpfőző edény

Ez egy három egymásra helyezhető részből álló, rozsdamentes acél vagy zománcozott eszköz, amely gőz segítségével vonja ki a gyümölcs levét, így kíméletesen és tartósítószer nélkül készíthetünk szörpöt.

1. Alsó tartály (víztartály) – ide kerül a víz, amit felforralunk, és aminek a gőze elvégzi a munka oroszlánrészét.

2. Középső rész (légyűjtő edény csappal) – ebbe csöpög bele a kipárolgott gyümölcslé. Innen egy szilikon vagy gumicsövön keresztül engedhetjük le a kész szörpöt.

3. Felső szűrőkosár (gyümölcstartó) – ide kerül a megtisztított és felvágott bodzabogyó. A gőz itt hatol át rajta, és kipréseli a levét.