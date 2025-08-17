augusztus 17., vasárnap

Jácint névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Titkos praktikák

1 órája

Ez a fekete bogyó odavág: brutálisan finom és egészséges!

Címkék#bodza#bodzabogyó#lekvár

Gyászosan néz ki, talán meg sem mered kóstolni, pedig ez a koromfelete bogyó nagyon odavág: brutálisan finom lekvár és szörp is készül belőle. A bodzabogyó rémítő és finom! Mutatjuk, hogy készítsd!

Medve Zoltán

 A bodzabogyó fekete gyöngyszeme valódi egészségbomba: a belőle készült lekvár és szirup nemcsak nosztalgikus ízvilágot idéz, de a modern táplálkozástudomány is egyre komolyabban veszi: gyulladáscsökkentő, immunerősítő, sőt vírusellenes hatásai miatt a természetes gyógymódok egyik titkos sztárja.

Bodzabogyó
Bodzabogyü: most érdemes gyűjteni!
 Illusztráció: Medve Zoltán

A bodzabogyó nem csak nagymamák lekvárjába való!

Miközben a bodzavirágos limonádé már-már kötelező nyári frissítő, kevesen tudják, hogy a sötétlila bodzabogyó is kincset ér. Sőt egyes kutatások szerint a benne található antociánok és flavonoidok az áfonyánál is erőteljesebb antioxidáns hatással bírnak. Ez a mélybordó színű elixír tehát nemcsak ínycsiklandó, hanem igazi „immunpajzs” is lehet – különösen az őszi-téli időszakban. 

Lekvár: intenzív íz, finom kesernyés karakterrel

A bodzabogyó lekvár különlegessége a fanyar-édes ízharmónia, amit jól kiegészíthet egy kis alma vagy birsalma. Elkészítése egyszerű:
•    A megmosott, lecsumázott bodzabogyókat botmixerrel vagy krumplinyomóval összetörjük.
•    Egy lábosban főzni kezdjük, majd hozzáadjuk a cukrot (80 dkg/1 kg gyümölcs) és egy kevés vizet (kb. 2 dl).
•    Ízesíthetjük citromlével, citromsavval vagy akár pektinnel, ha sűrűbb állagot szeretnénk.
•    Lassú tűzön főzzük, sterilizált üvegekbe töltjük, fejre állítva hűtjük.

A bodzabogyó lekvár készítése egyszerű
 Illusztráció: Medve Zoltán

Tipp: kesernyés íze miatt érdemes édesebb gyümölcsökkel (alma, szilva) társítani – így nemcsak harmonikusabb, de könnyebben „befogadható” is lesz azok számára, akik idegenkednek a karakteres ízektől.

Szörp: a házi immunerősítő, amit még a gyerekek is szeretnek

A bodzabogyó szörp, különösen fűszeresen elkészítve egyszerre gyógyital és gasztronómiai élmény. Főzés közben bátran játszhatunk a következőkkel:

  • Gyömbér, fahéj, szegfűszeg, csillagánizs – ezekből akár „téli változatot” is készíthetünk.
  • A bogyókat vízben áztatjuk, majd forraljuk, szűrjük, cukrozzuk és sűrítjük.
    Az eredmény: selymes, mélybordó szirup, amely teába, szóda vízbe, koktélba vagy akár palacsintára csorgatva is megállja a helyét.

Szörpfőző edény

Ez egy három egymásra helyezhető részből álló, rozsdamentes acél vagy zománcozott eszköz, amely gőz segítségével vonja ki a gyümölcs levét, így kíméletesen és tartósítószer nélkül készíthetünk szörpöt.
1.    Alsó tartály (víztartály) – ide kerül a víz, amit felforralunk, és aminek a gőze elvégzi a munka oroszlánrészét.
2.    Középső rész (légyűjtő edény csappal) – ebbe csöpög bele a kipárolgott gyümölcslé. Innen egy szilikon vagy gumicsövön keresztül engedhetjük le a kész szörpöt.
3.    Felső szűrőkosár (gyümölcstartó) – ide kerül a megtisztított és felvágott bodzabogyó. A gőz itt hatol át rajta, és kipréseli a levét.

 


Miért ideális bodzabogyóhoz?
•    Megspórolhatjuk a bogyózás fárasztó műveletét, az egész fürtöket tisztítás után beletehetjük a kosárba.
•    Nincs szükség passzírozásra vagy szűrésre – a magok és héj fennakad a szűrőkosárban.
•    Egészségesebb: alacsonyabb hőmérsékleten, gőz segítségével történik a lékinyerés, így több vitamin és antioxidáns marad meg.
•    Steril környezetet biztosít, hiszen a gőz csírátlanító hatású.
•    Tartósítószer nélkül is eltartható a forrón leengedett szörp, ha azonnal steril üvegekbe töltjük.

A bodzabogyó csodaszer

Antioxidáns bomba: Magas flavonoid- és polifenol-tartalma miatt lassíthatja a sejtek öregedését, erősíti az immunrendszert.
Vírus- és baktériumellenes: Klinikai vizsgálatok igazolják, hogy a bodzabogyó kivonat lerövidítheti a megfázás és influenza lefolyását.
Gyulladáscsökkentő, szívbarát: Segíthet a magas vérnyomás csökkentésében, támogatja a keringést.
Vértisztító, méregtelenítő: Vízhajtó hatása miatt serkenti a kiválasztószervek működését, segít bőrproblémák (pl. akné, kiütések) enyhítésében.
Fogyókúra támogatása: Serkentheti az anyagcserét, segít a zsírlebontásban.
Vitamin- és ásványianyag-forrás: Magas A- és C-vitamin, kalcium, vas és rost tartalommal erősíti a szervezetet.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu