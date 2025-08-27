augusztus 27., szerda

Gáspár névnap

Az ünnepre készülődve

1 órája

„Magdolna” a vásznon – filmvetítésekkel készül Veszprém a boldoggá avatásra

2025. szeptember 6-án, szombaton történelmi eseménynek lehetünk tanúi Veszprémben: Dr. Udvardy György érsek bejelentése szerint ezen a napon avatják boldoggá Bódi Mária Magdolnát. Az ünnepi szertartás a Vatikán jóváhagyásával, XIV. Leó pápa engedélyével zajlik majd, és nemcsak a Veszprémi Főegyházmegye, hanem az egész magyar katolikus közösség számára mérföldkő.

Titzl Vivien

A 23 évesen, 1945-ben vértanúhalált halt fiatal nő élete a hithez való rendíthetetlen hűség és az önfeláldozás példája. A szigligeti származású Magdolna gyermekkora óta különösen vonzódott Istenhez, fiatal munkáslányként pedig a fűzfői lőporgyárban dolgozott, miközben minden idejét az imádságnak és a rászorulók segítésének szentelte. Életét akkor oltották ki, amikor lánytársait védelmezte egy katonai támadás során. Boldoggá avatási eljárását 2017-ben indították el, és most érkezett el a pillanat, hogy a magyar szentek sorába emelkedhessen.

Boldoggá avatásra készülődve: filmvetítéssel tisztelegnek Bódi Mária Magdolna előtt
Boldoggá avatásra készülődve: filmvetítéssel tisztelegnek Bódi Mária Magdolna előtt

A szeptemberi ünnepre készülve a veszprémi Foton Audiovizuális Centrum különleges vetítéssorozattal várja a nézőket. A középpontban Buvári Tamás 2020-ban bemutatott, „Magdolna” című játékfilmje áll, amely érzékenyen és művészi erővel mutatja be Bódi Mária Magdolna életének két sorsfordító napját. Az egyik 1933 nyarán játszódik a Káli-medencében, ahol a 12 éves Magdolna egy gyermeki, de mégis meghatározó élményben ismeri fel hivatását. A másik 1945-be vezet, utolsó napjába, amikor a háború borzalmai közepette is megőrzi hitét és szeretetét, s ezzel példát mutat mindannyiunknak.

A film nem hagyományos életrajzi feldolgozás, inkább lírai, fekete-fehér képekkel megkomponált dráma, amelyet a rendező „görög sorstragédiának” nevezett. A Szeret Film Egyesület által közösségi finanszírozással készült alkotás a Veszprém–Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa programsorozat támogatásával jött létre. A főszerepben Nagy Katica látható, akinek alakítása különösen erőteljesen ragadja meg Magdolna tisztaságát és bátorságát.

A Foton vetítési időpontjai:

  • 2025.    augusztus 31., vasárnap 15:45
  • 2025.    szeptember 4., csütörtök 18:00
  • 2025.    szeptember 12., péntek 17:00 – különleges alkalom, hiszen ekkor közönségtalálkozóval egybekötve tekinthetik meg az érdeklődők a filmet.

A vetítések reklámok nélkül, pontos kezdéssel zajlanak, így érdemes időben érkezni. A Foton sajátos hangulatát fokozza, hogy a mozitérben kávé, tea, fröccs vagy akár sör is fogyasztható a film közben. A jegyárak megfizethetők: a teljes árú belépő 2 550 forint, míg a diákok, nyugdíjasok és gyermekek számára 2 150 forintért váltható jegy.

A „Magdolna” nem pusztán egy film – híd a múlt és a jelen között, amely lehetőséget ad arra, hogy a nézők közelebb kerüljenek a szeptember 6-i boldoggá avatás lelki jelentőségéhez. Aki tehát nemcsak tanúja, hanem részese is szeretne lenni ennek a történelmi pillanatnak, annak érdemes helyet foglalnia a Foton vetítésein.

 

A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
