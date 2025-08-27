„Magdolna” a vásznon – filmvetítésekkel készül Veszprém a boldoggá avatásra

A 23 évesen, 1945-ben vértanúhalált halt fiatal nő élete a hithez való rendíthetetlen hűség és az önfeláldozás példája. A szigligeti származású Magdolna gyermekkora óta különösen vonzódott Istenhez, fiatal munkáslányként pedig a fűzfői lőporgyárban dolgozott, miközben minden idejét az imádságnak és a rászorulók segítésének szentelte. Életét akkor oltották ki, amikor lánytársait védelmezte egy katonai támadás során. Boldoggá avatási eljárását 2017-ben indították el, és most érkezett el a pillanat, hogy a magyar szentek sorába emelkedhessen.

Boldoggá avatásra készülődve: filmvetítéssel tisztelegnek Bódi Mária Magdolna előtt

Forrás: fotonveszprem.hu

A szeptemberi ünnepre készülve a veszprémi Foton Audiovizuális Centrum különleges vetítéssorozattal várja a nézőket. A középpontban Buvári Tamás 2020-ban bemutatott, „Magdolna” című játékfilmje áll, amely érzékenyen és művészi erővel mutatja be Bódi Mária Magdolna életének két sorsfordító napját. Az egyik 1933 nyarán játszódik a Káli-medencében, ahol a 12 éves Magdolna egy gyermeki, de mégis meghatározó élményben ismeri fel hivatását. A másik 1945-be vezet, utolsó napjába, amikor a háború borzalmai közepette is megőrzi hitét és szeretetét, s ezzel példát mutat mindannyiunknak.

A film nem hagyományos életrajzi feldolgozás, inkább lírai, fekete-fehér képekkel megkomponált dráma, amelyet a rendező „görög sorstragédiának” nevezett. A Szeret Film Egyesület által közösségi finanszírozással készült alkotás a Veszprém–Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa programsorozat támogatásával jött létre. A főszerepben Nagy Katica látható, akinek alakítása különösen erőteljesen ragadja meg Magdolna tisztaságát és bátorságát.