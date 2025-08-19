Ezek a boltok lesznek zárva augusztus 20-án

Az államalapítás ünnepe, augusztus 20-a idén szerdára esik, vagyis ezúttal sajnos nem kaptunk hosszú hétvégét. Az ünnep munkaszüneti napnak számít, ezért arra kell számítani, hogy a legtöbb bolt zárva lesz. A hét többi napján azonban a megszokott nyitvatartás lesz érvényben az üzletekben.

Fotó: Shutterstock

Melyik boltok lesznek zárva augusztus 20-án?

A Lidl üzletei zárva lesznek szerdán, augusztus 21-én viszont már a szokásos nyitvatartási időben mehetünk vásárolni.

A Penny boltjai is bezárják kapuikat augusztus 20-án, csütörtöktől azonban a megszokott nyitvatartással várják a vásárlókat.

Az Aldi üzletei a legtöbb áruházlánchoz hasonlóan szintén zárva lesznek az ünnepnapon. A hét többi napján a legtöbb Aldi a szokásos nyitvatartással üzemel, de tájékozódjunk előre, ugyanis az egyes áruházak nyitvatartása egyedileg is módosulhat.

A Spar és Interspar üzleteket is zárva találják majd a vásárlók augusztus 20-án. Ellenben a benzinkutakon található OMV Spar Express és a DESPAR non-stop nyitvatartó üzletek, egyes SPAR partner és SPAR market áruházak a munkaszüneti napon is nyitva lesznek.

A Tesco boltjai szintén zárva tartanak szerdán, csütörtökön viszont kinyitnak a megszokott rend szerint. Csakúgy, mint az Aldi esetében az egyes üzletek nyitvatartása változó lehet, ezért érdemes mindig ellenőrizni indulás előtt az áruház honlapján található információt.

Az Auchan ünnepi nyitvatartása megegyezik a többi nagy áruházláncéval, vagyis bezárnak augusztus 20-án.

Ezen kívül a CBA és Príma üzletek is zárva lesznek az államalapítás ünnepén.

Milyen üzletekben tudunk vásárolni az államalapítás ünnepén?

Bizonyos üzletek munkaszüneti napokon is nyitva tarthatnak, például a benzinkutak boltjai, a vendéglátóhelyek, az újságárusok, a virágüzletek, a non-stop boltok, az édességüzletek, valamint azok a trafikok, ahol a tulajdonos vagy családtagjai látják el a kiszolgálást.

A gyógyszertárak közül csak a nap 24 órájában nyitva tartó, ünnepnapokon is működő patikák, illetve az adott napra kijelölt ügyeletes gyógyszertárak lesznek elérhetők a vásárlók számára.