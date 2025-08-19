augusztus 19., kedd

Huba névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Államalapítás

1 órája

Ezek a boltok lesznek zárva augusztus 20-án

Címkék#ünnepnap#boltzár#üzlet

Mint minden évben, augusztus 20-án több bolt is a bezárás mellett dönt, hogy a dolgozók együtt tudjanak ünnepelni a családtagokkal. Emiatt érdemes időben elintézni a bevásárlást, hogy az ünnepi ebédből semmi se hiányozzon.

Veol.hu

Az államalapítás ünnepe, augusztus 20-a idén szerdára esik, vagyis ezúttal sajnos nem kaptunk hosszú hétvégét. Az ünnep munkaszüneti napnak számít, ezért arra kell számítani, hogy a legtöbb bolt zárva lesz. A hét többi napján azonban a megszokott nyitvatartás lesz érvényben az üzletekben. 

Az ünnep munkaszüneti napnak számít, ezért arra kell számítani, hogy a legtöbb bolt zárva lesz
Az ünnep munkaszüneti napnak számít, ezért arra kell számítani, hogy a legtöbb bolt zárva lesz
Fotó: Shutterstock

Melyik boltok lesznek zárva augusztus 20-án?

  • A Lidl üzletei zárva lesznek szerdán, augusztus 21-én viszont már a szokásos nyitvatartási időben mehetünk vásárolni. 
  • A Penny boltjai is bezárják kapuikat augusztus 20-án, csütörtöktől azonban a megszokott nyitvatartással várják a vásárlókat.
  • Az Aldi üzletei a legtöbb áruházlánchoz hasonlóan szintén zárva lesznek az ünnepnapon. A hét többi napján a legtöbb Aldi a szokásos nyitvatartással üzemel, de tájékozódjunk előre, ugyanis az egyes áruházak nyitvatartása egyedileg is módosulhat.
  • A Spar és Interspar üzleteket is zárva találják majd a vásárlók augusztus 20-án. Ellenben a benzinkutakon található OMV Spar Express és a DESPAR non-stop nyitvatartó üzletek, egyes SPAR partner és SPAR market áruházak a munkaszüneti napon is nyitva lesznek.
  • A Tesco boltjai szintén zárva tartanak szerdán, csütörtökön viszont kinyitnak a megszokott rend szerint. Csakúgy, mint az Aldi esetében az egyes üzletek nyitvatartása változó lehet, ezért érdemes mindig ellenőrizni indulás előtt az áruház honlapján található információt.
  • Az Auchan ünnepi nyitvatartása megegyezik a többi nagy áruházláncéval, vagyis bezárnak augusztus 20-án.
  • Ezen kívül a CBA és Príma üzletek is zárva lesznek az államalapítás ünnepén.

Milyen üzletekben tudunk vásárolni az államalapítás ünnepén?

Bizonyos üzletek munkaszüneti napokon is nyitva tarthatnak, például a benzinkutak boltjai, a vendéglátóhelyek, az újságárusok, a virágüzletek, a non-stop boltok, az édességüzletek, valamint azok a trafikok, ahol a tulajdonos vagy családtagjai látják el a kiszolgálást.

A gyógyszertárak közül csak a nap 24 órájában nyitva tartó, ünnepnapokon is működő patikák, illetve az adott napra kijelölt ügyeletes gyógyszertárak lesznek elérhetők a vásárlók számára.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu