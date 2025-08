Repülőgépek a Balaton hullámsírjában

1944 tavaszán a bombáiktól már megszabadult, de a légelhárítástól vagy vadászgép támadásában megsérült amerikai bombázók közül több is Magyarország légterén keresztül próbálta meg elérni olasz bázisát sikertelenül, és a földbe vagy talán a Balatonba csapódott – írja a nekemabalaton.blog.hu.

A korabeli híradások szerint Szigliget közelében a Balaton vizébe zuhant egy B–24-es Liberator hadászati nehézbombázó

Fotó: National Archives/Fortepan

Milyen bombázó fekszik a Balaton mélyén?

1944 és 1945 tavasza között kb. 50-60 repülőgép zuhant a Balatonba. A gépek egy része légi harcban vagy vezetési hiba miatt sérült meg és kényszerült leszállásra vagy zuhant a Balatonba. Az első ilyen repülőgép egy brit bombázó volt 1944 áprilisában Gyenesdiásnál. A második világháború során Balatonba zuhanó gépek nagy részét a következő néhány év alatt kiemelték, de például egy Junkers bombázót, valamint egy Iljusin Sturmovik csatarepülőgépet csak 50 évvel a harcok után sikerült biztonságosan felszínre hozni. Még 2003-ban is került elő szovjet vadászgépből kiszakadt motor az alsóörsi nádasból, és persze napjainkban is számtalan kisebb-nagyobb alkatrész és akár teljes géptest is pihenhet az iszapban.

A B–24-es Liberator ugyan szerepel az amerikai veszteséglistán, de a roncsok felkutatására eddig főleg pénzügyi okokból nem került sor. Érdekesség, hogy a Magyarországon történt légi közlekedési balesetek listájában viszont nem szerepel 1944-ben Balatonba zuhant Liberator típusú repülőgép.