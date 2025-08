Bor- és Gasztrofesztivál a Balaton-parton

A közel háromhetes programsorozat során a balatoni borászatok legkiválóbb tételeit és a kézműves gasztronómia ínyencségeit kóstolhatják meg a látogatók. A jó hangulatról koncertek, a kísérőprogramok között pedig kézműves vásár és családi programok gondoskodnak.

Balatoni borokat és kézműves ínyencségeit kóstolhatunk végig a fesztiválon

Fotó: Shutterstock

Ez a nyár végi fesztivál ideális választás egy kellemes balatoni estéhez, egy pohár borral a kézben, a naplemente varázslatos fényében.

Almádi Bor- és Gasztrofesztivál

Augusztus 7-én 17 órakor a Székesfehérvári Fúvószenekar nyitja a Balatoni Filmzene Fesztivál koncertsorozatát, majd 20 órától a Cimbali Trió lép színpadra.

Augusztus 8-án 17 órától a Balatonfüred Város Koncert-Fúvószenekara muzsikál, 21 órától pedig az Ancient Spaceships ad koncertet.

Augusztus 9-én 17 órakor a Zalai Balaton-part Koncertfúvószenekar játszik, ezt követi 19 órakor az Almádi Bor- és Gasztrofesztivál ünnepélyes megnyitója, amelyen közreműködik a Balatonvin Borlovagrend, köszöntőt mond Koczor Kálmán elnök-nagymester. 21 órától a Jumping Matt and His Combo gondoskodik a fesztiváli hangulatról.

Augusztus 10-én 19 órától a Ringató Balaton Néptáncegyüttes, 21 órától a Kanizsa Csillagai szórakoztatja a közönséget.

Augusztus 11-én 20 órakor a Swing-Swing ad koncertet, augusztus 12-én 20 órától Jazz Nicholson lép fel, augusztus 13-án pedig 20 órától a Dynamite Dudes zenél.

Augusztus 14-én 20 órától a Chameleon Jazz Band, augusztus 15-én pedig 21 órától az APPA várja a látogatókat.

Augusztus 16-án 19 órától a Veszprémi Cholnoky Nyugdíjas Klub Party Tánc Csoportja, 21 órától a Gesarol lép fel.

Augusztus 17-én 19 órától a Kid Rock, 21 órától a San’Sole ad koncertet.

Augusztus 18-án 20 órakor a Duo Don Pedroz, augusztus 19-én 20 órától a The Blueberry Band zenél.

Augusztus 20-án 21 órakor az ABBA Tribute Show hozza el a svéd popcsapat legnagyobb slágereit.

Augusztus 21-én 19 órától a Balatonalmádi Néptáncműhely, 20 órától Dr. Jazz lép fel.

Augusztus 22-én 19 órakor Kaplán György bordalai, majd 21 órától a King Bees, augusztus 23-án pedig szintén 19 órakor Kaplán György bordalai, 21 órakor a Canarro szórakoztatja a közönséget.

A fesztivál augusztus 24-én 21 órakor Nagy Csomor András és zenekara koncertjével zárul.