Ízletes borok és gasztrokülönlegességek a Balatonalmádi Bor‑ és Gasztrofesztiválon

Augusztus 24-ig szinte minden nap ellátogathatunk Balatonalmádiba, a Wesselényi strand előtti téren a Bor‑ és Gasztrofesztiválra. Végig lehet sétálni a boros standok közt: zamatos fehérbor, rosék, tokaji és balatoni válogatások követik egymást.

A Wesselényi strand előtti téren várja a vendégeket a Bor‑ és Gasztrofesztivál

Fotó: Fülöp Ildikó

Érződik a tradíció, de modern gasztronómiai frissességgel: kézműves sajtok, kürtöskalács, házi sütemények és további finomságok kínálata kíséri az italokat.

Egész augusztusban vár a Bor‑ és Gasztrofesztivál

A főszínpadon a kellő hangulatot a jazz‑, swing‑ és tribute előadók teremtik meg. A közönség táncol, idősebbek és fiatalok egyaránt mosolyognak, kortyolnak és élvezik az estét. A gyerekeknek berendezett játszóház zsong, mindenki megtalálja a magának való programot. Ha valaki éppen arra jár, érdemes beugrani, hiszen itt a bor, a zene és a balatoni légkör kéz a kézben jár.