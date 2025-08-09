augusztus 9., szombat

Emőd névnap

Balaton-part

1 órája

Ízletes borok és gasztrokülönlegességek a Balatonalmádi Bor‑ és Gasztrofesztiválon

Címkék#Balatonalmádiba#Bor és Gasztrofesztivál#hangulat

A Balatoni Filmzene Fesztivállal együtt már augusztus 7-én megjelentek a Bor‑ és Gasztrofesztivál standjai, de a hivatalos megnyitóra csak augusztus 9-én került sor.

Szilas Lilla

Augusztus 24-ig szinte minden nap ellátogathatunk Balatonalmádiba, a Wesselényi strand előtti téren a Bor‑ és Gasztrofesztiválra. Végig lehet sétálni a boros standok közt: zamatos fehérbor, rosék, tokaji és balatoni válogatások követik egymást.

A Wesselényi strand előtti téren várja a vendégeket a Bor‑ és Gasztrofesztivál
A Wesselényi strand előtti téren várja a vendégeket a Bor‑ és Gasztrofesztivál
Fotó: Fülöp Ildikó

Érződik a tradíció, de modern gasztronómiai frissességgel: kézműves sajtok, kürtöskalács, házi sütemények és további finomságok kínálata kíséri az italokat.

Egész augusztusban vár a Bor‑ és Gasztrofesztivál

A főszínpadon a kellő hangulatot a jazz‑, swing‑ és tribute előadók teremtik meg. A közönség táncol, idősebbek és fiatalok egyaránt mosolyognak, kortyolnak és élvezik az estét. A gyerekeknek berendezett játszóház zsong, mindenki megtalálja a magának való programot. Ha valaki éppen arra jár, érdemes beugrani, hiszen itt a bor, a zene és a balatoni légkör kéz a kézben jár.

Háromszázféle bor, különleges ízek és hangulatos esték a Tagore sétányon

Fotók: Fülöp Ildikó

 

A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
