A méltán népszerű Borfesztivál fizetőssé válása megosztotta a pápaiakat: kizáró tényező lett a belépő?

Megosztó véleményekből jutott jócskán, szemezgethetünk néhányból:

„Aki tud fizetni a deci borért 3000-et, annak a belépő se gond.”

„Drága a bor, a cicege, sz**ok a fellépők – akkor fikázódás helyett költsd el máshol a pénzed!”

„Egy fesztivál nem csupán buli – turisztikai érték, identitásépítés. De akkor közös ügyként kell kezelni, nem csak ünnepként.”

„Szégyen! Tavaly is panaszkodtak az árusok – most még kevesebb lesz a látogató.”

Mi marad a cicege után? – Új alapokra helyezett közösség

A szervezők és a városvezetés célja, hogy a fesztivál tartalmilag is megújuljon. A programok között idén is helyet kapnak ismert fellépők – pénteken a Lóci Játszik, szombaton Ferenczi György és az 1ső Pesti Rackák, vasárnap pedig a 4S Street ad koncertet. Gasztronómiai és borászati kínálatban sem lesz hiány, még ha a „csülök” szó már ki is kopott a rendezvény nevéből.