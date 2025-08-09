augusztus 9., szombat

Emőd névnap

Borhetek Balatonfüreden

1 órája

Háromszázféle bor, különleges ízek és hangulatos esték a Tagore sétányon (galéria)

#Borhetek#gasztronómiai#Balatonfüred – Csopaki borvidék#borászat

Idén is megnyitotta kapuit Balatonfüred legnépszerűbb gasztronómiai eseménye, a Borhetek, ahol a Balatonfüred–Csopaki borvidék legkiválóbb borai kerülnek a poharakba. Augusztus 8. és 31. között a Tagore sétányon 22 borászat kínálja legjobb tételeit – összesen mintegy háromszázféle bor közül választhatnak az érdeklődők, harminc különböző szőlőfajtából.

Veol.hu

A borászatok hagyományosan faházakban kínálják boraikat, az első helyet pedig minden évben az Év Balatonfüredi Borásza kapja meg. 2025-ben Balogh Róbert, a Balogh Pincészet tulajdonosa érdemelte ki ezt az elismerést.

Megnyitotta kapuit Balatonfüred legnépszerűbb gasztronómiai eseménye, a Borhetek Fotó: Fülöp Ildikó/Napló
Megnyitotta kapuit Balatonfüred legnépszerűbb gasztronómiai eseménye, a Borhetek
Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

A Borheteken kizárólag a borvidék olyan borászai vehetnek részt, akik rendelkeznek helyi szőlőterülettel, és sikeresen szerepeltek a városi borversenyen. A borkínálat mellett helyet kapnak pecsenyesütők, pálinkafőzdék, egy cukrászda és kézműves árusok is.

A Balatonfüredi–Csopaki borvidék legfinomabb borai

A pavilonoknál szakképzett személyzet segíti a borválasztást. A borok kizárólag palackozott formában kínálhatók, a minőséget rendszeresen ellenőrzik. Minden borászat legalább nyolcféle bort mutat be.

A Balatonfüredi Borheteket idén is élő zenei programok színesítik: a Kisfaludy Színpadon és a víziszínpadon váltják egymást a jazz, blues és népzenei koncertek. A legnagyobb érdeklődés valószínűleg augusztus 20-án lesz, amikor a rendezvényt a parti tűzijáték koronázza meg.

Háromszázféle bor, különleges ízek és hangulatos esték a Tagore sétányon

Fotók: Fülöp Ildikó

 

