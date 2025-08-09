1 órája
Háromszázféle bor, különleges ízek és hangulatos esték a Tagore sétányon (galéria)
Idén is megnyitotta kapuit Balatonfüred legnépszerűbb gasztronómiai eseménye, a Borhetek, ahol a Balatonfüred–Csopaki borvidék legkiválóbb borai kerülnek a poharakba. Augusztus 8. és 31. között a Tagore sétányon 22 borászat kínálja legjobb tételeit – összesen mintegy háromszázféle bor közül választhatnak az érdeklődők, harminc különböző szőlőfajtából.
A borászatok hagyományosan faházakban kínálják boraikat, az első helyet pedig minden évben az Év Balatonfüredi Borásza kapja meg. 2025-ben Balogh Róbert, a Balogh Pincészet tulajdonosa érdemelte ki ezt az elismerést.
A Borheteken kizárólag a borvidék olyan borászai vehetnek részt, akik rendelkeznek helyi szőlőterülettel, és sikeresen szerepeltek a városi borversenyen. A borkínálat mellett helyet kapnak pecsenyesütők, pálinkafőzdék, egy cukrászda és kézműves árusok is.
A Balatonfüredi–Csopaki borvidék legfinomabb borai
A pavilonoknál szakképzett személyzet segíti a borválasztást. A borok kizárólag palackozott formában kínálhatók, a minőséget rendszeresen ellenőrzik. Minden borászat legalább nyolcféle bort mutat be.
A Balatonfüredi Borheteket idén is élő zenei programok színesítik: a Kisfaludy Színpadon és a víziszínpadon váltják egymást a jazz, blues és népzenei koncertek. A legnagyobb érdeklődés valószínűleg augusztus 20-án lesz, amikor a rendezvényt a parti tűzijáték koronázza meg.
Háromszázféle bor, különleges ízek és hangulatos esték a Tagore sétányonFotók: Fülöp Ildikó