augusztus 21., csütörtök

HajnaSámuel névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Klímaváltozás és munkaerőhiány

3 órája

Kiderült az egyik legnépszerűbb magyar bor titka: minden apróság számít

Címkék#borkészítés#Magyar Dezső#irsai Olivér#bor#borászat#szüret

A bor útja a szőlőtőkétől a palackig számos döntésen és kihíváson át vezet. Magyar Dezső borász szerint a klímaváltozás és a fogyasztói szokások átalakulása ma legalább akkora befolyással bír az ízvilágra, mint maga a szüret időpontja.

Csizi Péter

A legtöbb ember számára a szüret egyet jelent a borászatban végzett munka lezárásával: a szőlőt leszedték, beért a pincébe, innentől csak várni kell a palackozásig. A valóság azonban egészen más. A szüret lezárulta után kezdődik az a folyamat, amely döntően befolyásolja, milyen bor kerül majd a poharunkba. Erről Magyar Dezső borász osztotta meg gondolatait és tapasztalatait lapunkkal a vármegyében is népszerű Lővér pincészet képviseletében.

A jó bor alapja a jó szőlő
Hazánk borkészítő nemzet, generációkon keresztül adják át tudásukat egymásnak a nevesebb borászok
Fotó: Mediaworks

A szőlőtől a mustig: minden apróság számít a borkészítésben

Amikor a frissen szedett szőlő beérkezik a borászatba, első lépésként alapos analízisen esik át. Megvizsgálják a must cukorfokát, savtartalmát és pH-értékét. Ezek a paraméterek döntenek arról, hogy milyen beavatkozás szükséges a kívánt stílus eléréséhez. A fehérboroknál például ideális esetben a must pH-ja 3,0–3,4 között mozog. Ha ettől eltér, különböző kezelésekkel lehet korrigálni.

– Most például az Irsai Olivér szürete zajlik. Minden egyes kocsiban érkező szőlő analitikáját külön nyilvántartjuk, és ennek megfelelően döntünk a must további sorsáról – tájékoztatott Magyar Dezső.

A következő lépés a must tisztítása és ülepítése. Ezt általában 10–14 °C-on végzik, körülbelül két napig. Ezután a letisztult mustot leválasztják a seprőről, majd megkezdődik az erjedés, amelyet szigorúan kontrollált hőmérsékleten tartanak. A hideg erjesztés, amely 14–18 °C-on zajlik és két hétig is elhúzódhat, segít megőrizni a szőlő természetes aromáit, gyümölcsös jegyeit.

Fehér és vörös: két teljesen eltérő világ

Míg a fehér szőlőknél – például az Irsainál – a hangsúly a frissességen, üdeségen és gyümölcsösségen van, addig a vörösboroknál más technológiákat alkalmaznak. A vörös szőlőnél fontos szerepet kap a héjon erjesztés, amely mélyebb színt és testet ad a bornak. – A fehér szőlőt gyorsan le kell hűteni és préselni, hogy minden illatot és ízt megőrizzünk. A vörösnél ezzel szemben a héjon tartás adja a bor testét, színét és jellegét – tette hozzá a borász.

A pince az egyik olyan hely a földön, ahol nem baj, ha több időre bezárják az embert
Fotó: loverpince.com

Klímaváltozás a szőlőben: új kihívásokra kell felkészülnie a hazai vállalkozásoknak

Az utóbbi években a szőlősgazdák egyre gyakrabban szembesülnek a klímaváltozás hatásaival. A nyári hőhullámok és a magas ózonszint szó szerint sokkolják a növényt. – A szőlő olyan, mint az ember: a kánikulában nem akar dolgozni. Ilyenkor a túlélésre koncentrál, párologtat, de nem érik megfelelően – mutatott rá Magyar Dezső.

Ez nemcsak a mennyiséget, de a minőséget is befolyásolja. A borászok ezért kénytelenek új technológiákat bevezetni. Árnyékolással, lomb alatti szőlőneveléssel próbálják megvédeni a fürtöket az erős napsütéstől. A változás a borok stílusán is érződik: magasabb alkoholtartalom, koncentráltabb ízek jellemzik a modern magyar borokat.

A fiatal fogyasztók ízlése diktál, a trendek változására figyel egy jó borász

Miközben a természet próbára teszi a borászokat, a fogyasztói oldalról is új igények érkeznek. Egy fiatal generáció jelent meg a borfogyasztók között, amely elsősorban a friss, gyümölcsös, könnyed borokat keresi. A borászatok emiatt sokszor nem a hagyományos szüreti időpontokhoz ragaszkodnak, hanem az alapján hozzák meg a döntést, hogy milyen stílust akarnak a piacra vinni.

– Olyan ez, mint a divat. Ma a fogyasztók inkább a könnyed, üde borokat keresik, míg korábban a testesebb, komolyabb tételeket részesítették előnyben – fogalmazott a borász.

Munkaerőhiány és gépesítés: ellentmondásos helyzet

A borászatok egyik legnagyobb kihívása ma a munkaerőhiány. A határ mentén működő pincészetek számára különösen nehéz helyzetet teremt, hogy nem tudnak versenyezni az osztrák bérekkel, így sokszor nem találnak elegendő szőlőmunkást a szüret idejére. A megoldást a gépesítésben látják: a modern szőlőkombájnok már képesek szinte hibátlan minőségben válogatni a bogyókat, ráadásul akár hajnalban vagy késő este is szüretelhetnek velük. Így a szőlő nem forrósodva, 30 °C-os állapotban érkezik a pincébe, hanem optimális hőmérsékleten.

A Lővér Pince nemcsak a szőlőben és a pincében végzett munkáról szól, hanem a közönséghez való közelségről is. Aki szeretné testközelből megismerni a Soproni borvidék ízeit, akár Veszprém megyében is, annak nem kell messzire utaznia: a pincészet több városban is működtet borszaküzleteket és kóstolóhelyeket. Ezekben a bormérésekben a klasszikus kékfrankostól a könnyed Irsai Olivérig bárki megtalálhatja a kedvére való nedűt:

  • Pápa
  • Csorna
  • Celldömölk
  • Győr
  • Komárom
  • Sopron
  • Zalaegerszeg
  • Szombathely

A fogyasztók bizalmát újra és újra el kell nyerni. Ez a legnagyobb feladatunk, mert csak így lesz valódi értéke annak, amit a szőlőben és a pincében elvégzünk

 – zárta gondolatait Magyar Dezső borász. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu