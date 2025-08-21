Kiderült az egyik legnépszerűbb magyar bor titka: minden apróság számít

A legtöbb ember számára a szüret egyet jelent a borászatban végzett munka lezárásával: a szőlőt leszedték, beért a pincébe, innentől csak várni kell a palackozásig. A valóság azonban egészen más. A szüret lezárulta után kezdődik az a folyamat, amely döntően befolyásolja, milyen bor kerül majd a poharunkba. Erről Magyar Dezső borász osztotta meg gondolatait és tapasztalatait lapunkkal a vármegyében is népszerű Lővér pincészet képviseletében.

Hazánk borkészítő nemzet, generációkon keresztül adják át tudásukat egymásnak a nevesebb borászok

Fotó: Mediaworks

A szőlőtől a mustig: minden apróság számít a borkészítésben

Amikor a frissen szedett szőlő beérkezik a borászatba, első lépésként alapos analízisen esik át. Megvizsgálják a must cukorfokát, savtartalmát és pH-értékét. Ezek a paraméterek döntenek arról, hogy milyen beavatkozás szükséges a kívánt stílus eléréséhez. A fehérboroknál például ideális esetben a must pH-ja 3,0–3,4 között mozog. Ha ettől eltér, különböző kezelésekkel lehet korrigálni.

– Most például az Irsai Olivér szürete zajlik. Minden egyes kocsiban érkező szőlő analitikáját külön nyilvántartjuk, és ennek megfelelően döntünk a must további sorsáról – tájékoztatott Magyar Dezső.

A következő lépés a must tisztítása és ülepítése. Ezt általában 10–14 °C-on végzik, körülbelül két napig. Ezután a letisztult mustot leválasztják a seprőről, majd megkezdődik az erjedés, amelyet szigorúan kontrollált hőmérsékleten tartanak. A hideg erjesztés, amely 14–18 °C-on zajlik és két hétig is elhúzódhat, segít megőrizni a szőlő természetes aromáit, gyümölcsös jegyeit.

Fehér és vörös: két teljesen eltérő világ

Míg a fehér szőlőknél – például az Irsainál – a hangsúly a frissességen, üdeségen és gyümölcsösségen van, addig a vörösboroknál más technológiákat alkalmaznak. A vörös szőlőnél fontos szerepet kap a héjon erjesztés, amely mélyebb színt és testet ad a bornak. – A fehér szőlőt gyorsan le kell hűteni és préselni, hogy minden illatot és ízt megőrizzünk. A vörösnél ezzel szemben a héjon tartás adja a bor testét, színét és jellegét – tette hozzá a borász.

A pince az egyik olyan hely a földön, ahol nem baj, ha több időre bezárják az embert

Fotó: loverpince.com

Klímaváltozás a szőlőben: új kihívásokra kell felkészülnie a hazai vállalkozásoknak

Az utóbbi években a szőlősgazdák egyre gyakrabban szembesülnek a klímaváltozás hatásaival. A nyári hőhullámok és a magas ózonszint szó szerint sokkolják a növényt. – A szőlő olyan, mint az ember: a kánikulában nem akar dolgozni. Ilyenkor a túlélésre koncentrál, párologtat, de nem érik megfelelően – mutatott rá Magyar Dezső.