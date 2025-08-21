49 perce
Kiderült az egyik legnépszerűbb magyar bor titka: minden apróság számít
A bor útja a szőlőtőkétől a palackig számos döntésen és kihíváson át vezet. Magyar Dezső borász szerint a klímaváltozás és a fogyasztói szokások átalakulása ma legalább akkora befolyással bír az ízvilágra, mint maga a szüret időpontja.
A legtöbb ember számára a szüret egyet jelent a borászatban végzett munka lezárásával: a szőlőt leszedték, beért a pincébe, innentől csak várni kell a palackozásig. A valóság azonban egészen más. A szüret lezárulta után kezdődik az a folyamat, amely döntően befolyásolja, milyen bor kerül majd a poharunkba. Erről Magyar Dezső borász osztotta meg gondolatait és tapasztalatait lapunkkal a vármegyében is népszerű Lővér pincészet képviseletében.
A szőlőtől a mustig: minden apróság számít a borkészítésben
Amikor a frissen szedett szőlő beérkezik a borászatba, első lépésként alapos analízisen esik át. Megvizsgálják a must cukorfokát, savtartalmát és pH-értékét. Ezek a paraméterek döntenek arról, hogy milyen beavatkozás szükséges a kívánt stílus eléréséhez. A fehérboroknál például ideális esetben a must pH-ja 3,0–3,4 között mozog. Ha ettől eltér, különböző kezelésekkel lehet korrigálni.
– Most például az Irsai Olivér szürete zajlik. Minden egyes kocsiban érkező szőlő analitikáját külön nyilvántartjuk, és ennek megfelelően döntünk a must további sorsáról – tájékoztatott Magyar Dezső.
A következő lépés a must tisztítása és ülepítése. Ezt általában 10–14 °C-on végzik, körülbelül két napig. Ezután a letisztult mustot leválasztják a seprőről, majd megkezdődik az erjedés, amelyet szigorúan kontrollált hőmérsékleten tartanak. A hideg erjesztés, amely 14–18 °C-on zajlik és két hétig is elhúzódhat, segít megőrizni a szőlő természetes aromáit, gyümölcsös jegyeit.
Fehér és vörös: két teljesen eltérő világ
Míg a fehér szőlőknél – például az Irsainál – a hangsúly a frissességen, üdeségen és gyümölcsösségen van, addig a vörösboroknál más technológiákat alkalmaznak. A vörös szőlőnél fontos szerepet kap a héjon erjesztés, amely mélyebb színt és testet ad a bornak. – A fehér szőlőt gyorsan le kell hűteni és préselni, hogy minden illatot és ízt megőrizzünk. A vörösnél ezzel szemben a héjon tartás adja a bor testét, színét és jellegét – tette hozzá a borász.
Klímaváltozás a szőlőben: új kihívásokra kell felkészülnie a hazai vállalkozásoknak
Az utóbbi években a szőlősgazdák egyre gyakrabban szembesülnek a klímaváltozás hatásaival. A nyári hőhullámok és a magas ózonszint szó szerint sokkolják a növényt. – A szőlő olyan, mint az ember: a kánikulában nem akar dolgozni. Ilyenkor a túlélésre koncentrál, párologtat, de nem érik megfelelően – mutatott rá Magyar Dezső.
Ez nemcsak a mennyiséget, de a minőséget is befolyásolja. A borászok ezért kénytelenek új technológiákat bevezetni. Árnyékolással, lomb alatti szőlőneveléssel próbálják megvédeni a fürtöket az erős napsütéstől. A változás a borok stílusán is érződik: magasabb alkoholtartalom, koncentráltabb ízek jellemzik a modern magyar borokat.
A fiatal fogyasztók ízlése diktál, a trendek változására figyel egy jó borász
Miközben a természet próbára teszi a borászokat, a fogyasztói oldalról is új igények érkeznek. Egy fiatal generáció jelent meg a borfogyasztók között, amely elsősorban a friss, gyümölcsös, könnyed borokat keresi. A borászatok emiatt sokszor nem a hagyományos szüreti időpontokhoz ragaszkodnak, hanem az alapján hozzák meg a döntést, hogy milyen stílust akarnak a piacra vinni.
– Olyan ez, mint a divat. Ma a fogyasztók inkább a könnyed, üde borokat keresik, míg korábban a testesebb, komolyabb tételeket részesítették előnyben – fogalmazott a borász.
Munkaerőhiány és gépesítés: ellentmondásos helyzet
A borászatok egyik legnagyobb kihívása ma a munkaerőhiány. A határ mentén működő pincészetek számára különösen nehéz helyzetet teremt, hogy nem tudnak versenyezni az osztrák bérekkel, így sokszor nem találnak elegendő szőlőmunkást a szüret idejére. A megoldást a gépesítésben látják: a modern szőlőkombájnok már képesek szinte hibátlan minőségben válogatni a bogyókat, ráadásul akár hajnalban vagy késő este is szüretelhetnek velük. Így a szőlő nem forrósodva, 30 °C-os állapotban érkezik a pincébe, hanem optimális hőmérsékleten.
A Lővér Pince nemcsak a szőlőben és a pincében végzett munkáról szól, hanem a közönséghez való közelségről is. Aki szeretné testközelből megismerni a Soproni borvidék ízeit, akár Veszprém megyében is, annak nem kell messzire utaznia: a pincészet több városban is működtet borszaküzleteket és kóstolóhelyeket. Ezekben a bormérésekben a klasszikus kékfrankostól a könnyed Irsai Olivérig bárki megtalálhatja a kedvére való nedűt:
- Pápa
- Csorna
- Celldömölk
- Győr
- Komárom
- Sopron
- Zalaegerszeg
- Szombathely
A fogyasztók bizalmát újra és újra el kell nyerni. Ez a legnagyobb feladatunk, mert csak így lesz valódi értéke annak, amit a szőlőben és a pincében elvégzünk
– zárta gondolatait Magyar Dezső borász.
