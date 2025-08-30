A múlt nehéz levegője – Elfeledett óvóhely és borospince (galéria)

Ezt az óvóhelyet talán a hidegháború idején építették, de a történelem viharai után elfeledték. Később borospinceként használták, de a nedvesség, a penész és a mohák lassan visszahódították a teret. A korábban szellőztetett, tiszta óvóhely most szinte fullasztóan penészes, a falakon fehér és zöld foltok tarkítják a sötét betonfelületeket.

Az óvóhelyet penész borítja, később borospince lett, ahol hordók sorakoznak a falak mentén.

Fotó: Urbex Hungary – Elhagyatott helyek nyomában Facebook

A borospince tele van hordókkal

Később borospincének használták: hordók, fahordós tartók sorakoztak a boltíves termekben, de az évek során minden elhagyatottá vált. Ma a penész illata keveredik a rég elfeledett bor maradványaival, a hely maga pedig egyszerre nyomasztó és lenyűgöző. A fények a sötét, nedves folyosókon árnyékokat vetnek, amelyek mintha mesélnék a hely történetét.