Urbex

1 órája

A múlt nehéz levegője – Elfeledett óvóhely és borospince (galéria)

Címkék#föld#Elhagyatott helyek nyomában#hidegháború#történelem

A föld alá vezető lépcsőkön leereszkedve egy elhagyatott óvóhely tárul elénk, ahol minden falat penész borít. Később borospinceként használták, de az évek során elhagyatottá vált.

Veol.hu

Ezt az óvóhelyet talán a hidegháború idején építették, de a történelem viharai után elfeledték. Később borospinceként használták, de a nedvesség, a penész és a mohák lassan visszahódították a teret. A korábban szellőztetett, tiszta óvóhely most szinte fullasztóan penészes, a falakon fehér és zöld foltok tarkítják a sötét betonfelületeket.

Az óvóhelyet penész borítja, később borospince lett, ahol hordók sorakoznak a falak mentén. Fotó:Urbex Hungary - Elhagyatott helyek nyomában facebook
Az óvóhelyet penész borítja, később borospince lett, ahol hordók sorakoznak a falak mentén. 
Fotó: Urbex Hungary – Elhagyatott helyek nyomában Facebook

A borospince tele van hordókkal

Később borospincének használták: hordók, fahordós tartók sorakoztak a boltíves termekben, de az évek során minden elhagyatottá vált. Ma a penész illata keveredik a rég elfeledett bor maradványaival, a hely maga pedig egyszerre nyomasztó és lenyűgöző. A fények a sötét, nedves folyosókon árnyékokat vetnek, amelyek mintha mesélnék a hely történetét.

Romlás és múlt – az elfeledett óvóhely és borospince

Fotók: Urbex Hungary - Elhagyatott helyek nyomában Facebook

Ez az elhagyatott óvóhely és borospince a romlás és az idő nyomait őrzi. A penészes falak között a történelem csendben mesél, miközben a természet lassan visszahódítja az ember alkotta teret. Az urbexélmény itt nem csupán felfedezés, hanem a múlt nehéz levegőjének megtapasztalása is.

 

A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
