54 perce
A múlt nehéz levegője – Elfeledett óvóhely és borospince (galéria)
A föld alá vezető lépcsőkön leereszkedve egy elhagyatott óvóhely tárul elénk, ahol minden falat penész borít. Később borospinceként használták, de az évek során elhagyatottá vált.
Ezt az óvóhelyet talán a hidegháború idején építették, de a történelem viharai után elfeledték. Később borospinceként használták, de a nedvesség, a penész és a mohák lassan visszahódították a teret. A korábban szellőztetett, tiszta óvóhely most szinte fullasztóan penészes, a falakon fehér és zöld foltok tarkítják a sötét betonfelületeket.
A borospince tele van hordókkal
Később borospincének használták: hordók, fahordós tartók sorakoztak a boltíves termekben, de az évek során minden elhagyatottá vált. Ma a penész illata keveredik a rég elfeledett bor maradványaival, a hely maga pedig egyszerre nyomasztó és lenyűgöző. A fények a sötét, nedves folyosókon árnyékokat vetnek, amelyek mintha mesélnék a hely történetét.
Romlás és múlt – az elfeledett óvóhely és borospinceFotók: Urbex Hungary - Elhagyatott helyek nyomában Facebook
Ez az elhagyatott óvóhely és borospince a romlás és az idő nyomait őrzi. A penészes falak között a történelem csendben mesél, miközben a természet lassan visszahódítja az ember alkotta teret. Az urbexélmény itt nem csupán felfedezés, hanem a múlt nehéz levegőjének megtapasztalása is.