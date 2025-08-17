Botulizmus miatt került kórházba több ember is – így tudod felismerni a tüneteket!

A botulizmus a Clostridium botulinum baktérium által termelt toxinnal okozott súlyos ételmérgezés, amely az idegrendszert támadja, és gyors beavatkozás nélkül halálhoz vezethet. A fertőzés forrása gyakran nem megfelelően tárolt vagy elkészített élelmiszer, beleértve konzervált és készételeket is – írta az Origo.

Botulizmus: a baktérium spórái és toxinjai veszélyesek az emberi szervezetre.

Forrás: origo.hu

Botulizmus, veszélyes de mi is az?

Az ételmérgezést okozó botulizmus a Clostridium botulinum nevű baktérium által termelt toxinnak köszönhető. A baktérium spórái az oxigénmentes környezetben szaporodnak, így különösen konzervált vagy rosszul tárolt élelmiszerekben fordul elő.

A főként a szennyezett ételek fogyasztásával terjed. Leggyakrabban házi készítésű, nem megfelelően hőkezelt konzerv ételek okozzák a fertőzést, de előfordulhat füstölt halban, kolbászban vagy más hőkezelt, de rosszul tárolt élelmiszerben is.

A fertőzés tünetei általában a toxin bevitele után 12–36 órával jelentkeznek. Tipikus jelek a hányinger, hányás, hasi fájdalom, izomgyengeség, látászavar és súlyos esetben légzési nehézség.

Ha valaki a fent említett tüneteket tapasztalja, azonnal orvoshoz kell fordulni. A korai orvosi beavatkozás életmentő lehet, mivel a botulizmus toxinja súlyos idegrendszeri károsodást okozhat.

Hogyan előzhető meg a botulizmus

A botulizmus megelőzése a helyes élelmiszer-kezelésen múlik. Konzerválásnál mindig ügyelni kell a megfelelő hőkezelésre, a tárolás hőmérsékletére, és kerülni kell a sérült csomagolású ételeket.