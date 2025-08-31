augusztus 31., vasárnap

Múltidéző

2 órája

A balatoni ikon, Bujtor István és legendás testvérei családi fotókon: íme, a történetük

Címkék#Bujtor István#testvér#Frenreisz Károly

Ha azt mondjuk, Ötvös Csöpi, mindenkinek a Balaton örök ikonja jut eszébe. Bujtor István. Azt azonban kevesen tudják a legendáról, hogy kik voltak a testvérei. Igazi legendák szintén. Latinovits Zoltán és Frenreisz Károly. Ritkán látott családi fotókkal mutatjuk most be a fivéreket. És hogy a színészkirály és magyar Piedone története hogyan kapcsolódott össze Veszprémben? Cikkünkből az is kiderült.

Veol.hu

A közelmúltban mutattuk meg, mennyire hasonlít édesapjára, Bujtor Istvánra a fia, Balázs. Azt viszont kevesen tudhatják, hogy milyen különleges csaéádi öröksége is van neki, a Gundel-dédunokának. Bizony, ugyanis Bujtor István, a Balaton ikonikus Ötvös Csöpije, a magyar Bud Spencer a legendás gasztrodinasztia tagja, igazi Gundel-unoka volt anyai ágról. Azt pedig talán még kevesebben tudják, kik voltak a testvérei. A színészkirály Latinovits Zoltán, valamint a beat- és rocklegenda, Frenreisz Károly. Ritkán látott fotókkal és videóval mutatjuk most be a három fivért összekötő különleges kapcsot. 

Bujtor István meglepő rokonsága: fotókon a sztárdinasztia
Bujtor István, Latinovits Zoltán és Frenreisz Károly egy közös tévéműsorban, a hatvanas években
Forrás: Nemzeti Archívum/Youtube

Bujtor István és a Balaton örök, elválaszthatatlan páros volt. Legalább annyira, mint maga Ötvös Csöpi és Kardos doki a legendás rendőrfilmes univerzumban. Azt sokan tudják, hogy Bujtor hétszeres magyar bajnokként a vitorlázás igazi nagymestere volt, sőt, az első Kékszalagot is ő nyerte a Rabonbán kapitányaként, de azt már talán kevesebben, amire a Kemma hívta fel a figyelmet: bátyja Latinovits Zoltán is remek vitorlásversenyző volt fiatalon.  

Bujtor István és a színészkirály közös filmjei

Bujtor István szerelme a Balatonhoz örök volt, nem csoda, hogy annyi filmje játszódott itt, elindította a Tihanyi szabadtéri Játékokat, a helyi szabadtéri színpad 2010-ben vette fel a nevét. És bizony a színészkirálynak, Latinovits Zoltánnak is volt köze szűkebb hazánkhoz, a hetvenes években ugyanis a veszprémi Színház társulatához szerződött. Több érdekesség mellett azt is megtudtuk, a társulat kezdetben kicsit félt tőle, de az első bemutatója után mindenki megszerette. Milyen különös a sors: a 2000-es években ugyanennek a színháznak lett direktora Bujtor István. A két legenda több filmben is szerepelt együtt.

  • Csend és kiáltás (1968)
  • A dunai hajós (1975): 
  • A Pendragon legenda (1974)
  • Egri csillagok (1968)

A három testvér közül ma már csak Frenreisz Károly, a Skorpió és a Metro ikonikus tagja él. Két bátyja a magyar tengernél alussza örök álmát: Latinovits és Bujtor István sírja a balatonszemesi temetőben mai napig sok rajongót, tisztelőt vonz ide. Hogy hogy lehet, hogy a három fivérnek három különböző vezetékneve volt? A válasz az alábbi videóra kattintva azonnal kiderül:

Együtt a három testvér

Így énekeltek együtt a hatvanas években:

Hihetetlen: megmozdultak Bujtor István fényképei

Fotókon a Gundel-fivérek

A képre kattintva galéria nyílik meg:

Ötvös Csöpi és a Balaton: történetek a múltból

Ne hagyd ki korábbi cikkünket se Bujtor Istvánról!

Ötvös Csöpi, vitorlák és balatoni pofonok – így lett Bujtor István a tó örök ikonja (kvíz)

Mint már írtuk, Bujtor István filmekbe is rendre beleszőtte a Balatont, így Ötvös Csöpi még a tihanyi visszhang legendáját is megfejtette:

 

 

 

 

 

 

