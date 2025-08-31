A balatoni ikon, Bujtor István és legendás testvérei családi fotókon: íme, a történetük

A közelmúltban mutattuk meg, mennyire hasonlít édesapjára, Bujtor Istvánra a fia, Balázs. Azt viszont kevesen tudhatják, hogy milyen különleges csaéádi öröksége is van neki, a Gundel-dédunokának. Bizony, ugyanis Bujtor István, a Balaton ikonikus Ötvös Csöpije, a magyar Bud Spencer a legendás gasztrodinasztia tagja, igazi Gundel-unoka volt anyai ágról. Azt pedig talán még kevesebben tudják, kik voltak a testvérei. A színészkirály Latinovits Zoltán, valamint a beat- és rocklegenda, Frenreisz Károly. Ritkán látott fotókkal és videóval mutatjuk most be a három fivért összekötő különleges kapcsot.

Bujtor István és a Balaton örök, elválaszthatatlan páros volt. Legalább annyira, mint maga Ötvös Csöpi és Kardos doki a legendás rendőrfilmes univerzumban. Azt sokan tudják, hogy Bujtor hétszeres magyar bajnokként a vitorlázás igazi nagymestere volt, sőt, az első Kékszalagot is ő nyerte a Rabonbán kapitányaként, de azt már talán kevesebben, amire a Kemma hívta fel a figyelmet: bátyja Latinovits Zoltán is remek vitorlásversenyző volt fiatalon.

Bujtor István és a színészkirály közös filmjei

Bujtor István szerelme a Balatonhoz örök volt, nem csoda, hogy annyi filmje játszódott itt, elindította a Tihanyi szabadtéri Játékokat, a helyi szabadtéri színpad 2010-ben vette fel a nevét. És bizony a színészkirálynak, Latinovits Zoltánnak is volt köze szűkebb hazánkhoz, a hetvenes években ugyanis a veszprémi Színház társulatához szerződött. Több érdekesség mellett azt is megtudtuk, a társulat kezdetben kicsit félt tőle, de az első bemutatója után mindenki megszerette. Milyen különös a sors: a 2000-es években ugyanennek a színháznak lett direktora Bujtor István. A két legenda több filmben is szerepelt együtt.

Csend és kiáltás (1968)

A dunai hajós (1975):

A Pendragon legenda (1974)

Egri csillagok (1968)

A három testvér közül ma már csak Frenreisz Károly, a Skorpió és a Metro ikonikus tagja él. Két bátyja a magyar tengernél alussza örök álmát: Latinovits és Bujtor István sírja a balatonszemesi temetőben mai napig sok rajongót, tisztelőt vonz ide.