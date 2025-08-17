Körözés
1 órája
Toplistás bűnözőket keresnek – többmilliós „vérdíj”!
A rendőrség két veszélyes bűnözőt keres, akiket embercsempészet és csalás miatt köröznek, a segítség milliókat ér.
A rendőrség két toplistás bűnözőt keres Magyarországon, akik ellen komoly büntetőeljárás folyik – írja a police.hu.
Toplistás bűnözők
- Bartos Nándor, 1982-ben született Baján, embercsempészés miatt körözik. A Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság eredetileg bruttó 500 ezer forint nyomravezetői díjat tűzött ki, amelyet később bruttó 2 millió forintra emeltek.
- Török Zsoltot, 1973-ban született Szolnokon, csalás és költségvetési csalás bűntett miatt keresik. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság 200 ezer forintos nyomravezetői díjat tűzött ki, amely azoknak jár, akik közvetlen információval segítik az elfogását.
Mindkét bűnöző felkutatása kiemelten fontos, a rendőrség bizalmasan kezeli a nyomravezetőket.
