augusztus 17., vasárnap

Jácint névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Körözés

37 perce

Toplistás bűnözőket keresnek – többmilliós „vérdíj”!

Címkék#Bartos Nándor#Magyarország#rendőrség#embercsempészet#bűntett#Török Zsolt

A rendőrség két veszélyes bűnözőt keres, akiket embercsempészet és csalás miatt köröznek, a segítség milliókat ér.

Veol.hu

A rendőrség két toplistás bűnözőt keres Magyarországon, akik ellen komoly büntetőeljárás folyik – írja a police.hu.

Toplistás bűnözők – a rendőrség milliós nyomravezetői díjat tűzött ki. Forrás: police.hu
Toplistás bűnözők – a rendőrség milliós nyomravezetői díjat tűzött ki.
Forrás: police.hu

Toplistás bűnözők

  1. Bartos Nándor, 1982-ben született Baján, embercsempészés miatt körözik. A Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság eredetileg bruttó 500 ezer forint nyomravezetői díjat tűzött ki, amelyet később bruttó 2 millió forintra emeltek.
  2. Török Zsoltot, 1973-ban született Szolnokon, csalás és költségvetési csalás bűntett miatt keresik. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság 200 ezer forintos nyomravezetői díjat tűzött ki, amely azoknak jár, akik közvetlen információval segítik az elfogását.

Mindkét bűnöző felkutatása kiemelten fontos, a rendőrség bizalmasan kezeli a nyomravezetőket.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu