Mindent a pénzért

Hidegvérrel gyilkoltak a bűnszervezet tagjai

A 2000-es évek elején Magyarországon egy sorozatgyilkosságokból álló ügy borzolta a kedélyeket, melyek középpontjában egy bérgyilkoshálózat állt. A bűnszervezet tagjai között szerepelt Áldott József, Burgyán Szabolcs és Balai Tamás, akik bűncselekményeikkel nemcsak a bűnüldöző hatóságokat, hanem az egész közvéleményt sokkolták.

A bűnszervezet tagjai autólopásokkal és a járművek továbbértékesítésével próbálták megkeresni kenyerüket. Azonban a pénzéhség és a hidegvérűség hamarosan gyilkosságokhoz vezetett.

A bűnszervezet ami behálózta Veszprém vármegyét.
A bűnszervezet behálózta Veszprém vármegyét
A bűnszervezet tagjai menekülőre fogták 

2003 elején Áldott József, aki korábban a légióban szolgált, tanácsot kért Burgyán Szabolcstól, hogy kitől szerezhetne nagyobb összeget. Burgyán Szabolcs egy balatonalmádi férfit, Ny. E.-t ajánlotta, akit Balatonfűzfőre csaltak azzal, hogy eladnak neki egy telket hárommillió forintért. Itt Áldott József először megsebesítette Ny. E.-t, majd kivégzésszerűen homlokon lőtte. A férfi Mercedesét Ozsváth Tamás Budapestre vitte, ahol 150 ezer forintért eladták.

A következő áldozat Burgyán Szabolcs üzlettársa volt. A terv az volt, hogy az áldozatot egy előre kiásott gödörhöz csalogatják, és ott végeznek vele. Azonban a lövés célt tévesztett, és bár az áldozat súlyosan megsebesült, életben maradt. Burgyán, aki a helyszínen tartózkodott, nem értesítette a hatóságokat, de napokig ápolta a sérült férfit, így megmentve életét.

A zsoldos gyilkosok sorsa

Miután a gyilkosság kudarccal zárult, a bűnszervezet tagjai külföldre menekültek, először Olaszországba, majd Németországba és Franciaországba. Azonban Balai Tamás hazatért Magyarországra, és feladta magát, ami lehetővé tette a rendőrség számára, hogy felfedje a bűnszervezet működését. A bíróság előtt tíz vádlott állt, közülük hatan elfogadták az elsőfokú ítéletet, így másodfokon már csak négy elkövetőt ítéltek el. Áldott Józsefet, aki a gyilkosságok irányítója volt, tényleges életfogytiglanra ítélték. Burgyán Szabolcs kilenc év fegyházbüntetést kapott, míg Balai Tamás tizenkét évet. 

A bíróság indoklásában kiemelte, hogy Áldott József „brutálisan, kegyetlenül végezte ki áldozatait”, és hogy „ennél brutálisabban, kegyetlenebbül embert kivégezni nem lehet”.

 

