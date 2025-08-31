A Hajmáskéri úti autóbusz-forduló 2025. szeptember 1-jétől, a tanév kezdetétől lehetővé teszi a Veszprém-Gyulafirátót városrész keleti részén élők magasabb színvonalú kiszolgálását – írja a vbusz.hu.

A V-Busz Kft. saját beruházásában elkészült a Hajmáskéri úti autóbusz-forduló

Fotó: vbusz.hu

Ismét érintik a Hajmáskéri utat a 24-es és 25-ös autóbuszok

A forduló a város közigazgatási határán belül, a 8214 jelű Öskü-Gyulafirátót összekötő út mentén, a településrész végétől néhány száz méterre, a vízműhöz vezető út mellett került kialakításra. A terveket a Via Futura Kft. készítette, míg a kivitelezési munkákat a STRABAG Általános Építő Kft. végezte el.

Ennek eredményeként a 24-es és 25-ös járatok ismét érintik a Hajmáskéri út megállót szeptember 1-jétől.