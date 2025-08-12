augusztus 12., kedd

Életveszélyben

2 órája

Csak a buszsofőr lélekjelenlétén múlott, hogy nem történt baleset a 77-es főúton

A Veszprém Fórumon osztotta meg bejegyzését a hölgy, aki szerencsésen átvészelte a veszélyes helyzetet.

Veol.hu

Mint írja, hétfőn Ford Mondeójuk váratlanul meghibásodott a 77-es főúton. A kormányzár lezáródott, így az autó irányíthatatlanná vált, veszélyes helyzetet teremtve az úton, de egy rutinos buszsofőr megelőzte a nagyobb bajt.

A buszsofőr gyors és határozott reakciója előzte meg a balesetet Fotó: illusztráció/skynesher
A buszsofőr gyors és határozott reakciója előzte meg a balesetet
Fotó: illusztráció/skynesher

Életet mentett a buszsofőr

A pont akkor Nagyvázsony felől Veszprém irányába haladó busz sofőrje gyorsan és határozottan reagált, ennek köszönhetően nem történt baleset. A hölgy a bejegyzésben hálásan köszöni meg a sofőr lélekjelenlétét, valamint a mögöttük érkező mentősöknek, hogy azonnal megálltak, és villogó jelzéssel figyelmeztették az arra közlekedőket.

Sajnos azonban – teszi hozzá a poszt írója –, a segítség megérkezéséig azt tapasztalták, hogy az autósok – köztük kamionosok is – szinte lassítás nélkül haladtak el az elakadásjelző háromszöggel jelzett, veszélyes helyen álló járművük mellett. Minden ötödik sofőr közben a telefonját is használta, ami tovább növelte a kockázatot.

Nekik ugyan most szerencséjük volt – zárja gondolatait a hölgy –, de a történet szerinte rávilágít a figyelem és felelősség fontosságára, különösen veszélyhelyzetekben.

 

