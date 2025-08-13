augusztus 13., szerda

Reagált a MÁV

55 perce

Szabályosan járt el a buszsofőr, aki megalázó helyzetbe hozta az utasát?

Címkék#Pápán#iskolatáska#máv#incidens#buszsofőr

Nemrég adtunk hírt arról a kisebb botrányról, amelyet egy sofőr okozott azzal, hogy Szombathelyről Pápára nem volt hajlandó elvinni a buszon egy iskolatáskát, amelyet egy rászoruló család gyermekének szántak. Ráadásul a buszsofőr nem engedte leszállni az adományozót, aki csak másfél kilométer után, egy megállóban tudta elhagyni a járművet.

Veol.hu

Hajnalka a táskát egy Pápán élő, négygyermekes édesanyának szánta, de mivel Hajnalka nem tudta személyesen elvinni, megpróbálta egy buszsofőr segítségével eljuttatni a csomagot. A sofőr azonban elutasította a kérést, flegmán viselkedett, majd később, amikor Hajnalka az utasok között talált egy önkéntest, aki vállalta a táska elszállítását, a sofőr becsukta az ajtót és elindult, miközben Hajnalka még a buszon tartózkodott. 

Buszsofőr flegma viselkedésére reagált a MÁV-Csoport
A buszsofőr becsukta az ajtót és elindult az utassal, aki nem szeretett volna utazni
Forrás: vaol.hu

A buszsofőr a felszólítás ellenére elindult 

Háromszori kérésére sem nyitotta ki az ajtót, csupán annyit mondott: „akkor Pápáig ingyen visz”, noha Hajnalka nem kívánt utazni. Végül csak több kilométerrel később, egy vasútállomásnál tudott leszállni, majd taxival tért vissza a parkolóba, ahol férje várta. A történet nagy visszhangot váltott ki a közösségi médiában, rengeteg támogató hozzászólással. Az iskolatáska végül célba ért, a család hálásan fogadta.

Hajnalka időközben rendőrségi feljelentést tett. A busztársaság egyelőre nem vette fel vele a kapcsolatot, azonban az ügy kapcsán megkerestük a MÁV-csoport kommunikációs igazgatóságát, ahonnan az alábbi választ kaptuk: – Sajnáljuk a történteket. Az eddigi adatok alapján kollégánk szabályosan járt el. Arra azonban csak az ügyben indított, részletes vizsgálat után tudunk választ adni, hogy ezt a MÁV-csoport munkatársaitól elvárható módon, megfelelő kommunikációval és kellően udvarias hangnemben tette-e. Felhívjuk utasaink figyelmét, hogy biztonsági okokból kísérő nélküli csomag nem szállítható a MÁV-csoport járatain. Ebben a kérdésben a járművezetőnek nincs mérlegelési lehetősége, az ilyen kéréseket sajnos minden esetben vissza kell utasítania – olvasható a közleményben.

Az iskolatáskaszett végül célba ért
Forrás: Facebook

Korábbi levelünkben az igazgatóságtól többek között azt is megkérdeztük, hogy ha egy utas a jármű indulása előtt jelzi, hogy nem kíván utazni, a sofőr köteles-e ajtót nyitni és lehetővé tenni a leszállást, illetve szabályos-e elindulni egy olyan személlyel, aki nem rendelkezik jeggyel, és jelezte, hogy nem akar utazni. Ezekre a kérdésekre egyelőre nem kaptunk választ, ezért újra elküldtük őket az illetékes szervnek.

 

