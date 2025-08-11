1 órája
Segíteni akart, de a buszsofőr megalázta
Egy nemes szándékú felajánlás körülményei váltak egy buszsofőr miatt keserű élménnyé, amikor egy felajánló egy vadonatúj iskolatáskát szeretett volna eljuttatni egy pápai családnak, amelynek nagy segítséget jelentett volna az ajándék. A család azonban nem tudott személyesen eljönni a táskáért, ezért a felajánló úgy döntött, hogy megpróbálja eljuttatni azt egy Pápán is megálló autóbusszal. Az autóbusz vezetője azonban ezt másképp gondolta.
A közösségi oldalon osztotta meg történetét egy nő, aki udvariasan megkérte a buszsofőrt, hogy hadd helyezze fel az iskolaszert rejtő papírtáskát a buszra, mellé egy apró desszertet is szánt hálája jeléül. A sofőr azonban a kérés végighallgatása nélkül, lekezelő és elutasító stílusban közölte: semmit nem hajlandó elvinni.
A buszsofőr betartotta a szabályokat vagy jogsértést követett el?
A felajánló megértette a hivatalos szabályokra való hivatkozást, de a sofőr modora mélyen felháborította. Nem akarta, hogy a kislány csalódjon, ezért úgy döntött, az utasok között kér segítséget. Többen jelezték, hogy Pápáig utaznak, és egy kedves hölgy vállalta is, hogy magával viszi a táskát. Ekkor azonban váratlan fordulat következett: a sofőr nem figyelmeztette, hogy a busz indul, majd – a beszámoló szerint – szándékosan bezárta az ajtót és elindult vele a tatabányai buszpályaudvarról, annak ellenére, hogy jelezte, nem utazni szeretne. A jármű a következő megállóig vitte, ahol végül a hátsó ajtón engedte leszállni. Mivel a kocsikulcs nála maradt, párja a parkolóban ragadt, így a felajánlónak taxival kellett visszatérnie a gépjárműhöz, ami 2300 forintos pluszkiadással járt.
Bár a sofőr viselkedése és a helyzet megalázó volt, a történetnek mégis van pozitív vége: a táska célba ért, a kislány megkapta, és a család boldog volt.
„Segíteni jó, nemes dolog – de sajnos sokszor az, aki segít, kapja a megaláztatást” – fogalmazott a felajánló, aki a jövőben további lépéseket tervez az ügyben, amiről a veolon is beszámolunk majd.
Az ajándékot felajánló hölgy köszönetet mondott annak az utasnak, aki végül elvitte az iskolatáskát, és ezzel örömet szerzett egy gyermeknek.